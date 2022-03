टोकीयो : भारत सारख्या देशांमध्ये शाळेच्या ड्रेसकोडवरून वाद होत असतात. काही दिवसांपूर्वीच कर्नाटकमधील विद्यार्थ्यांना हिजाब घालून शाळेत जाण्याचा मुद्दा चर्चेत होता. पण जपान सारख्या देशांमध्ये विद्यार्थी-विद्यार्थ्यांना ज्याप्रकाराच्या ड्रेसकोड वापरावा लागतो, ते तुम्हाला समजले तर आश्चर्य वाटेल. कित्येक जपानी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यींना पोनीटेल (Ponytail) बांधण्यास बंदी घातली आहे.

अशा नियम लावण्यामागचे कारण ऐकला तर तुम्हाला धक्काच बसेल. शाळांचे म्हणणे आहे की, विद्यार्थ्यांनीचा मानेचा मागील भाग उघडा राहतो ज्यामुळे विद्यार्थी लैंगिकदृष्ट्या उत्तेजित करू शकतो.

