ग्लोबल

Epstein Files: जग हादरलं! एपस्टीनच्या नवीन फाइल्समध्ये ट्रम्प यांच्यावर बलात्काराचा आरोप, न्याय विभागाने काय म्हटलं?

Epstein Files Disclosure Explained: एपस्टीन प्रकरणातील नव्याने उघड झालेल्या कागदपत्रांमुळे जागतिक पातळीवर खळबळ; ट्रम्प यांच्यावर करण्यात आलेल्या अपुष्ट आरोपांवर न्याय विभागाचा ठाम नकार आणि या खुलाशामागील खरा अर्थ काय?
donald trump

donald trump

esakal

Sandip Kapde
Updated on

अमेरिकेच्या न्याय विभागाने जेफ्री एपस्टीनच्या तपासाशी संबंधित नव्याने प्रसिद्ध केलेल्या कागदपत्रांमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर दशकांपूर्वी एका महिलेवर बलात्कार केल्याचा एक अपुष्ट आरोप आढळला आहे. मात्र, न्याय विभागाने हा दावा पूर्णपणे खोटा आणि सनसनाटी असल्याचे सांगून त्याचा ठामपणे नाकारला आहे.

Loading content, please wait...
Donald Trump
america

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com