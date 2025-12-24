Epstein Files: जग हादरलं! एपस्टीनच्या नवीन फाइल्समध्ये ट्रम्प यांच्यावर बलात्काराचा आरोप, न्याय विभागाने काय म्हटलं?

अमेरिकेच्या न्याय विभागाने जेफ्री एपस्टीनच्या तपासाशी संबंधित नव्याने प्रसिद्ध केलेल्या कागदपत्रांमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर दशकांपूर्वी एका महिलेवर बलात्कार केल्याचा एक अपुष्ट आरोप आढळला आहे. मात्र, न्याय विभागाने हा दावा पूर्णपणे खोटा आणि सनसनाटी असल्याचे सांगून त्याचा ठामपणे नाकारला आहे..कागदपत्रे मंगळवारी सार्वजनिक करण्यात आलीही कागदपत्रे मंगळवारी सार्वजनिक करण्यात आली. ती एपस्टीन फाइल्स ट्रान्सपरन्सी कायद्यांतर्गत उघड करण्यात आलेल्या मोठ्या खुलाशाचा भाग आहेत. या कायद्यामुळे एपस्टीनच्या फौजदारी खटल्याशी निगडित कागदपत्रे प्रसिद्ध करणे बंधनकारक झाले आहे. न्याय विभागाच्या मते, या आरोपाची कोणतीही पडताळणी झालेली नाही आणि त्याला वस्तुस्थिती मानण्याचे काहीही कारण नाही.अध्यक्षीय पातळीवर दुर्मीळ असा सार्वजनिक बचाव करताना न्याय विभागाने स्पष्ट केले की, हे दावे २०२० च्या निवडणुकीपूर्वी एफबीआयकडे सादर करण्यात आले होते, परंतु त्यांना विश्वासार्हतेचा पूर्ण अभाव होता. विभागाने एक्स वरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे, “हे स्पष्ट आहे की हे दावे निराधार आणि खोटे आहेत. जर त्यात थोडीही विश्वासार्हता असती, तर ते अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या विरोधात निवडणुकीत निश्चितच वापरले गेले असते.”.एका कथित पीडितेचा दावानव्या कागदपत्रांमध्ये गेल्या काही वर्षांत तपासकर्त्यांना मिळालेल्या कच्च्या माहितीचा समावेश आहे. त्यात एका कथित पीडितेचा दावा आहे, ज्यात ट्रम्प आणि एपस्टीन यांच्यावर बलात्काराचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच, एका लिमोझिन चालकाचे निवेदन आहे, ज्याने ट्रम्प यांना एपस्टीन एका मुलीचा गैरवापर करत असल्याचे बोलताना ऐकल्याचा दावा केला आहे. मात्र, एफबीआयने या माहितीवर पुढे काही कारवाई केली की नाही, हे कागदपत्रांत स्पष्ट नाही. या कथित पीडितेने घटनेची तक्रार नोंदवल्यानंतर डोक्यात गोळी लागून तिचा मृत्यू झाला होता.न्याय विभागाने यावर भर दिला की, या फाइल्समध्ये कुठेही ट्रम्प यांच्यावर गैरकृत्याचा संशय घेण्यात आल्याचे किंवा त्यांच्यावर औपचारिक तपास झाल्याचे नमूद नाही. ट्रम्प यांचे २००० च्या दशकाच्या मध्यापर्यंत एपस्टीनशी सामाजिक संबंध होते, तरीही ही कागदपत्रे त्यांना कोणत्याही फौजदारी कृत्याशी जोडत नाहीत..Epstein Files Explained : मोदी सरकार कोसळणार? एपस्टीन फाइल्स काय आहे, भारतातील नेते का घाबरले? संपूर्ण माहिती एका क्लिकवर....लैंगिक तस्करीसह पाच गंभीर आरोपांवर दोषीया खुलाशातील एका २०२० च्या ईमेलमध्ये एका अज्ञात अभियोक्त्याने नमूद केले आहे की, ट्रम्प यांनी एपस्टीनच्या खासगी विमानातून यापूर्वी नोंदवल्यापेक्षा कितीतरी जास्त वेळा प्रवास केला होता, ज्यात घिसलेन मॅक्सवेलच्या तपासकाळाचाही समावेश आहे. मॅक्सवेलला नंतर लैंगिक तस्करीसह पाच गंभीर आरोपांवर दोषी ठरवण्यात आले होते.न्याय विभागाने सांगितले की, हा नवीन खुलासा आधीच प्रसिद्ध झालेल्या हजारो पानांच्या फाइल्समध्ये आणखी भर घालतो. त्यात अनेक अप्रमाणित दावे आणि अंतर्गत तपास सामग्री आहे. अधिकाऱ्यांनी इशारा दिला की, फाइल्समध्ये एखाद्या आरोपाचा उल्लेख असणे म्हणजे तो सिद्ध झाला असे नाही..कागदपत्रे मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्धही कागदपत्रे मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्ध करण्यात आली आहेत, जेणेकरून पीडितांचे संरक्षण होईल. या टप्प्यात सुमारे ३०,००० पाने समाविष्ट होती, तर येत्या आठवड्यांत आणखी लाखो पाने उघड होण्याची शक्यता आहे.राजकीय आणि सार्वजनिक दबाव वाढल्यानंतर ट्रम्प यांनी गेल्या महिन्यात हा पारदर्शकता कायदा मंजूर केला. यापूर्वी त्यांनी एपस्टीन प्रकरणातील खुलाशांना ‘लक्ष विचलित करणारा प्रकार’ म्हटले होते आणि अशा छायाचित्रांमुळे लोकांच्या प्रतिष्ठेला नुकसान होऊ शकते, असा इशारा दिला होता..न्याय विभागावर प्रकरण दडपण्याचा आरोपदुसरीकडे, हाऊस ओव्हरसाइट समितीतील डेमोक्रॅट्सनी न्याय विभागावर प्रकरण दडपण्याचा आरोप केला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, ही कागदपत्रे एपस्टीन आणि ट्रम्प यांच्यातील संबंधांबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करतात. न्याय विभागाने हे आरोप फेटाळले असून, कायद्यानुसार आवश्यक सर्व सामग्री उघड केली जात असल्याचे आणि फाइल्समधील दाव्यांना पारदर्शकतेमुळे वैधता मिळत नसल्याचे पुन्हा स्पष्ट केले आहे..Epstein Files उघड! फोटो सोडा... १८ अन् १९ सेकंदाचा व्हिडिओ देखील व्हायरल, बेडरूम, स्नानगृह अन् रहस्यमय खोली....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.