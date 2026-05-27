न्यायाधीशाचे वरिष्ठ महिला पोलीस अधिकाऱ्याशी चेंबरमध्येच संबंध, स्टाफला ऐकू यायचा आवाज; पुरावे दाखवताच गुन्हा केला मान्य

एका न्यायाधीशाने सरकारी चेंबरमध्ये वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यासोबत शारिरीक संबंध ठेवल्याचा प्रकार उघडकीस आलाय. दोघांनाही त्याच्या कामाच्या वेळेतच सरकारी चेंबरमध्ये संबंध ठेवताना रंगेहात पकडण्यात आलं. या प्रकरणी न्यायालयातील स्टाफ आणि लॉ क्लार्कच्या तक्रारीनंतर चौकशी करण्यात आल्यानंतर कारनामा उघड झाला. अमेरिकेत एका फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्टात ही घटना घडलीय. Judge Under Fire After Chamber Relationship With Senior Police Officer Comes to Light.सीएनबीसीने दिलेल्या वृत्तानुसार अमेरिकेच्या डिस्ट्रिक्ट न्यायाधीशाचे दोन वर्षांपासून वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यासोबत विवाहबाह्य संबंध होते. दोघांनीही पद आणि मर्यादा विसरून न्यायालयातच चेंबरमध्ये शारिरीक संबंध ठेवले. वारंवार घडणाऱ्या या प्रकाराची कुजबूज न्यायालयाच्या स्टाफ आणि इतर कर्मचाऱ्यांमध्ये होत होती. शेवटी या प्रकऱणी स्टाफकडूनच तक्रार देण्यात आली..न्यायालयातील क्लार्कने मुख्य न्यायाधीशांकडे एक औपचारिक तक्रार दिली. या तक्रारीत आरोप केला की, न्यायाधीश कामाच्या वेळेत चेंबरमध्ये प्रेयसीसोबत अश्लील कृत्य करतात. तक्रारीनंतर ७ न्यायाधीशांच्या उच्च स्तरीय समितीने चौकशी केली. समितीच्या अहवालात म्हटलंय की, न्यायाधीश आणि पोलीस अधिकारी शररीसंबंध ठेवायचे तेव्हा स्टाफ आणि कर्मचाऱ्यांना आवाज स्पष्ट ऐकू यायचा. यामुळे कर्मचाऱ्यांना काम करताना अस्वस्थ वाटायचं..न्यायाधीशांनी सर्व आरोप फेटाळून लावले होते.मात्र चौकशी समितीला सबळ पुरावे मिळाल्यानंतर गुन्हा मान्य केला.आता न्यायाधीशांवर अनेक निर्बंध लादले आहेत. भविष्यात कधीच आरोपी न्यायाधीशाला फेडरल कोर्टाचा प्रमुख जज किंवा कोणत्याही समितीचा सदस्य होता येणार नाही. याशिवाय न्यायालयातील क्लार्कची माफी मागावी असंही सांगण्यात आलं आहे.