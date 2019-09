काश्मीरवरून लंडनमध्ये भारतीय उच्चायुक्तालयावर दगडफेक

लंडन : लंडनमध्ये ब्रिटीश-पाकिस्तानी नागरिकांकडून निदर्शने सुरुच असून, आठवड्यात दुसऱ्यांदा नागरिक रस्त्यावर उतरलेले दिसले. यावेळी निदर्शकांनी भारतीय उच्चायुक्तालयावर दगडफेक केल्याची घटना घडली आहे.

United Kingdom: Protest took place outside the Indian High Commission in London yesterday (3 September). Damage caused to the premises. pic.twitter.com/MAj3nhDcOS

— ANI (@ANI) September 4, 2019