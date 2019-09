इस्लामाबाद : पाकिस्तानच्या ताब्यातील भारताचे माजी नौसैनिक कुलभूषण जाधव यांना पाकिस्तानने दुसऱ्यांदा 'कॉन्सुलर ऍक्‍सेस' देण्यास नकार दिला आहे. पाकिस्तानने एकदा कुलभूषण जाधव यांना क़न्सुलर ऍक्सेस दिला होता. त्यानंतर इस्लामाबादमधील भारतीय उपउच्चायुक्तांनी त्यांची भेट घेतली होती. या भेटीच्या वेळी जाधव अत्यंत दबावाखाली असल्याचे आणि त्यांना जे 'पढविण्यात' आले, तेवढेच बोलले, असा प्राथमिक अहवाल उपउच्चायुक्तांनी सादर केला आहे होता. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या आदेशावरून पाकिस्तानने जाधव यांच्याबरोबरच्या संपर्काची ही संधी उपलब्ध केली होती. त्यानंतर पाकिस्तानने दुसऱ्यांदा कॉन्सुलर ऍक्सेस नामंजूर केला आहे. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते डॉ. महंमद फैजल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारताला दुसऱ्यांदा कुलभूषण जाधव यांच्यासाठी कॉन्सुलर ऍक्सेस देण्याची गरज नाही. जाधव हे 2016 पासून पाकिस्तानच्या ताब्यात असून, त्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. पाकिस्तानने जाधव यांना फर्मावलेल्या शिक्षेविरोधात भारताने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात दाद मागितल्यानंतर या न्यायालयाने हस्तक्षेप करत शिक्षा स्थगित केली असून, जाधव यांना कॉन्सुलर ऍक्‍सेस देण्याचे आदेशही दिले होते. भारत आणि पाकिस्तानमध्ये कलम 370 रद्द करण्यावरून सध्या तणाव आहे.

Web Title: Kulbhushan Jadhav wont get second consular access says Pakistan