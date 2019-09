२२ वर्षांपूर्वी हरवला, गूगलच्या मदतीने सापडला

नवी दिल्ली : अमेरिकेतील फ्लोरिडामध्ये २२ वर्षांपूर्वी हरवलेल्या व्यक्तीला गूगलच्या मदतीने शोधण्यात आले आहे. विलियम मोल्ड्ट असे या व्यक्तीचे नाव असून, १९९७ च्या ७ नोव्हेंबरच्या रात्रीपासून तो हरवलेला होता. त्या दिवशी तो रात्री क्लबमध्ये गेला. मात्र, पुन्हा घरी परतलाच नाही. त्यावेळी विलियम ४० वर्षांचा होता. कुटुंबियांनी पोलिसात तक्रार देऊनही विलियम आजपर्यंत सापडला नव्हता. मात्र, अलीकडेच स्थानिक पोलिसांना एका व्यक्तीने फोन करत, अज्ञात कारची माहिती दिली. जी त्याला आपल्या परिसरातील तलावात बुडालेली दिसली. जमिनीचे सर्वेक्षण करणाऱ्या या व्यक्तीला सर्वेक्षणादरम्यान ही कार आढळून आली. या कारमध्ये मानवी सांगाडा सापडला आहे. जो विलियमचा होता. बीबीसीच्या रिपोर्टनुसार २००८ मध्ये ही कार गूगल अर्थच्या प्रतिमेत दिसून आली होती, मात्र, त्यावेळी तिच्याकडे कोणीही लक्ष दिले नाही. ही पहिलीच घटना नाही

एखाद्या व्यक्तीला गूगल अर्थच्या मदतीने शोधण्यात आल्याची ही पहिलीच घटना नाही. यापूर्वीही भारतात पोलिसांनी गूगल अर्थच्या मदतीने एका व्यक्तीला शोधले आहे.

Web Title: Lost 22 years ago, found with the help of Google