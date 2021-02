जागतिक दबावासमोर झुकला सौदी अरेबिया; 1001 दिवसांनंतर महिला कार्यकर्ती हथलौलची सुटका

रियाद : सौदी अरेबिया देशातील प्रमुख महिला ऍक्टीविस्ट लुजैन अल हथलौल हिला जेलमध्ये डांबल्यानंतर जवळपास तीन वर्षांनंतर आता सुटका केली गेली आहे. मानवाधिकाराचा मुद्दा उठवून सौदी अरेबियावर अमेरिकेसहित इतर अनेक देशांचा दबाव होता. याच दबावामुळे सौदी अरेबियाने हथलौलची सुटका करण्याचा निर्णय घेतला होता. या 31 वर्षीय महिला कार्यकर्तीला 2018 मध्ये अटक केली गेली होती. यानंतर सौदीच्या कोर्टाने तिला सहा वर्षांचा तुरुंगवास सुनावला होता. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर या निर्णयावर टीकेची झोड उठल्यानंतर या कार्यकर्तीच्या शिक्षेत घट करण्यात आली. हथलौलने सौदी अरेबियामधील महिलांच्या ड्रायव्हिंगवर आणलेली बंदी हटवण्याबाबत आंदोलन केलं होतं. तिला दहशतवाद विरोधी कायद्याअंतर्गत अटक करुन शिक्षा सुनावली गेली होती.

राष्ट्रीय सुरक्षेला नुकसान पोहोचवण्याचा आरोप

हथलौल जेलमध्ये 1001 दिवस राहिली आहे. यामध्ये तिला शिक्षेच्या सुनावणी आधीच तुरुंगात अधिक रहावं लागलं आहे. त्यांच्यावर परिवर्तानासाठी आंदोलन करणे आणि परदेशी अजेंडा पुढे रेटण्याचा आरोप ठेवला गेला होता. हथलौलवर झालेल्या कारवाईला मानवाधिकार संघटनांनी आक्षेप घेतला आहे. तसेच हथलौलच्या परिवाराने आरोप केलाय की तुरुंगात तिला इलेक्ट्रीक शॉक देणे, लैंगिक शोषणासहित इतर अनेक यातना दिल्या गेल्या. मात्र, सौदीच्या अधिकाऱ्यांनी या आरोपांना झिडकारलं आहे.

Thank you @POTUS! My sister is not free, she’s on a travel ban, and the whole family as well. Her trial is still ongoing.

Thank you again for the support https://t.co/R56nrvur03

— Lina Alhathloul لينا الهذلول (@LinaAlhathloul) February 10, 2021