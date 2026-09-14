कोट्यवधींचं पॅकेज! अमेरिकेत अतिश्रीमंतांच्या घरी जेवण बनवणाऱ्यांना किती पैसे मिळतात?

जगातील त्या देशांमध्ये अमेरिकेचा समावेश होतो जिथल्या लोकांची लाइफस्टाइल, कमाई याची चर्चा होते. अमेरिकेत अतिश्रीमंत कुटुंबांमध्ये घरकाम करणाऱ्यांची कमाईसुद्धा डोळे विस्फारणारी असते. कोट्यवधी रुपयांचे पॅकेज असणाऱ्या आयटी प्रोफेशनल्सनासुद्धा आश्चर्य वाटेल. सीबीसी न्यूजने याबाबत एक वृत्त प्रसिद्ध केलं होतं. अमेरिकेतील अल्ट्रा रिच कुटुंबात घरकाम करणाऱ्यांबाबत ते वृत्त होतं. प्रायव्हेट शेफ, घराची आणि मालमत्तेची देखभाल करणारा मॅनेजर, पर्सनल असिस्टंट आणि चीफ ऑफ स्टाफ यांसारख्या प्रोफेशनल्सचा समावेश आहे. त्यांना मिळणाऱ्या भरघोस वेतनामुळे लग्झरी हाउसहोल्ड स्टाफिंग आता एक वेगळं करिअर म्हणून पुढे येत आहे..प्रायव्हेट शेफना सर्वाधिक वेतन मिळतं. अमेरिकेत त्यांना १ ते ३ लाख डॉलरपर्यंत वेतन असतं. भारतीय चलनानुसार ही रक्कम वर्षाला ८५ लाख ते अडीच कोटीपर्यंत जाते. यात फक्त जेवण बनवणं इतकंच पुरेसं नाही तर कुटुंबाची आवड-निवड, लाइफ स्टाइल आणि डायटनुसार मेन्यू तयार करावा लागतो..लालबागचा राजाचं दर्शन घ्यायचंय? जाणून घ्या पूजा आणि आरतीची वेळ, पाहा LIVE VIDEO.अतिश्रीमंत कुटुंबात चीफ ऑफ स्टाफची भूमिकाही महत्त्वाची असते. त्यांनाही ८० लाख ते अडीच कोटीपर्यंत वेतन मिळतं. कुटुंबाच्या वेगवेगळ्या कामात आणि स्टाफमध्ये कोऑर्डिनेशन करण्यापासून ते इतर जबाबदाऱ्या असतात..पर्सनल असिस्टंटनासुद्धा मोठ्या प्रमाणावर वेतन दिलं जातं. यात ७० लाखांपासून ते २ कोटीपर्यंतचं पॅकेज असतं. फक्त फोन कॉल्स किंवा अपॉइंटमेंट इतकंच नाही तर ट्रॅव्हल प्लान, शेड्युल मॅनेजमेंट, दैनंदिन कामांचे नियोजन याचीही जबाबदारी असते. इस्टेट मॅनेजरनासुद्धा वर्षाला एक ते दीड कोटी रुपयांपर्यंत वेतन दिलं जातं. कर्मचाऱ्याच्या अनुभव आणि जबाबदारीनुसार हे वेतन ठरतं..लहान मुलांना सांभाळण्यासाठी नॅनी आणि चालक यांना इतर कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत जास्त वेतन मिळतं. जास्त भाषा बोलणाऱ्या नॅनी असेल तर त्यांना जास्त वेतन मिळण्याची शक्यता असते. अनुभव आणि जास्त काळ काम करणारे कर्मचारी सहज मिळत नाहीत. तर विशेष कौशल्ये असणारे कर्मचारी कमी असल्यानं त्यांना जास्त वेतन दिलं जातं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.