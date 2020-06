अमेरिकेत महात्मा गांधीच्या पुतळ्याची विटंबना

वॉशिंग्टन : अमेरिकेत महात्मा गांधींच्या पुतळ्याची विटंबना करण्यात आली आहे. वॉशिंग्टन डीसीमध्ये भारतीय दुतावासाबाहेर महात्मा गांधींचा पुतळा आहे. या पुतळ्याची काही समाजकंटकाकडून पुतळ्याची विटंबना करण्यात आली आहे. एएनआयने याबाबतचे अधिकृत हे वृत्त दिले आहे. युनायटेड स्टेटस पार्क पोलिस याबाबत अधिक तपास करत आहेत.

जॉर्ज फ्लॉयड या कृष्णवर्णीय व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर अमेरिकेत हिंसक आंदोलने सुरु आहेत. या हिंसाचारादरम्यान ही घटना घडली आहे. जॉर्ज फ्लॉयड यांच्या मृत्यूनंतर फक्त अमेरिकेतच नव्हे तर जगभरात निदर्शनांच्या माध्यमातून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. अमेरिकेत होणाऱ्या आंदोलनांचे स्वरुप उग्र, हिंसक आहे. पॅरिस, सिडनी, अर्जेंटिना, ब्राझील, कॅनडा आणि न्यूझीलंड या देशांमध्ये तर नागरिकांनी रस्त्यावर उतरुन आपला निषेध नोंदवला होता.

Mahatma Gandhi’s statue outside the Indian Embassy in Washington DC desecrated by unruly elements of #BlackLivesMatter protesters. Sources tell ANI that United States Park Police have launched an investigation, more details awaited. pic.twitter.com/jxRpIhqd2W

