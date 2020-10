कराचीत स्फोटात इमारतीचे दोन मजले गायब

कराची (पाकिस्तान): कराचीमधील गुलशन-ए-इक्बालमध्ये मस्कन या इमारतीत स्फोट होऊन दोन मजले उद्ध्वस्त झाले आहेत. स्फोटात तीन जणांचा मृत्यू झाला असून, 15हून अधिक जण जखमी झाले आहेत. इमारतीच्या परिसरातील अनेक इमारतींच्या खिडक्यांचेही नुकसान झाले आहे.

A loud explosion caused collapse of a portion of building in Gulshan Iqbal leaving at least five persons dead and 20 injured

