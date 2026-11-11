Microsoft AI Policy : ६० हजार कर्मचाऱ्यांसमोर स्वेच्छानिवृत्तीचा प्रस्ताव, त्यातच मायक्रोसॉफ्टच्या धोरणांवर टीका; एआयमुळे नोकरी जाण्याच्या भीतीने कर्मचारी त्रस्त?

वॉशिंग्टन : मायक्रोसॉफ्ट कंपनीकडून कर्मचारी, ग्राहक तसेच हवामानाचा बळी देऊन कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) स्वीकार केला जात आहे, असा आरोप कंपनीच्या आजी-माजी कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. या कर्मचाऱ्यांकडून कंपनीच्या धोरणांवर टीका करणारे खुले पत्र पाठविले जात आहे. ‘मायक्रोसॉफ्ट’ने नुकताच आपल्या ६० हजार कर्मचाऱ्यांसमोर स्वेच्छेने नोकरी सोडण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर या पत्राने लक्ष वेधले आहे. .मायक्रोसॉफ्ट कंपनीत काम करणे दु:खदायक आणि मनोधैर्य खचविणारे आहे, अस आरोपही या कर्मचाऱ्यांनी ‘मायक्रोसॉफ्टचे चिंतित कर्मचारी’ या नावाने लिहिलेल्या पत्रात केला आहे. या पत्रात म्हटले आहे, की कंपनीने ‘एआय’ मधील गुंतवणुकीत वाढ केल्याने कर्मचाऱ्यांच्या मनोधैर्यावर परिणाम झाला आहे. कर्मचाऱ्यांना कामाचा अतिताण, सातत्याने होणारी पुनर्रचना आणि ‘एआय’मुळे नोकरी जाण्याची भीती आदींचाही सामना करावा लागत आहे..China Economic Crisis : चीनच्या अर्थव्यवस्थेची दोन टोके; तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठी प्रगती, मात्र बेरोजगारी आणि घसरत्या गुंतवणुकीमुळे आर्थिक आव्हाने कायम.कर्मचाऱ्यांनी प्रत्येक कामात ‘एआय’ वापराची सक्ती केली जात आहे. त्यासाठी कोणतेही कारण दिले जात नसून अगदी किरकोळ किंवा कोणतेही प्रशिक्षण न देता ‘एआय’ वापरावे लागत आहे, असेही म्हटले आहे. कंपनीने २८ ऑक्टोबर रोजी कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छेने नोकरी सोडण्याचा प्रस्ताव देण्यापूर्वी कर्मचाऱ्यांनी हे पत्र सहकाऱ्यांना पाठविण्यास सुरुवात केली. ‘एआय’चा वापर करण्याच्या निर्णयात कर्मचाऱ्यांचा समावेश करावा तसेच ‘एआय’चा वापर करण्याला बक्षीस किंवा शिक्षेशी जोडणे थांबवावे, अशी मागणीही कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. नवीन ‘एआय’ साधने शिकणे,जुनी विसरणे या महागड्या चक्रात आम्ही अडकत आहोत. ‘एआय’ एजंट कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचा विचार करत नाही, हे कंपनीच्याच संशोधनात आढळले असल्याचेही कर्मचाऱ्यांनी म्हटले आहे..कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्याकर्मचाऱ्यांचे योगदान, संरक्षणाशिवाय एआय नकोसामुदायिक संरक्षणाशिवाय एआय नसावेएआयसाठी पर्यावरण रक्षणाच्या आश्वासनांना हरताळ नको.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.