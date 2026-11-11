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Microsoft AI Policy : ६० हजार कर्मचाऱ्यांसमोर स्वेच्छानिवृत्तीचा प्रस्ताव, त्यातच मायक्रोसॉफ्टच्या धोरणांवर टीका; एआयमुळे नोकरी जाण्याच्या भीतीने कर्मचारी त्रस्त?

Microsoft AI Employee Concerns: मायक्रोसॉफ्टच्या एआय धोरणांमुळे कर्मचारी, ग्राहक आणि पर्यावरणाचे नुकसान होत असल्याचा आजी-माजी कर्मचाऱ्यांचा आरोप आहे. कामाचा ताण, नोकरीची भीती आणि सततच्या पुनर्रचनेमुळे कर्मचाऱ्यांचे मनोधैर्य खचत असल्याचे पत्रात म्हटले आहे.
Microsoft AI Employee Concerns

Microsoft AI Employee Concerns

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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वॉशिंग्टन : मायक्रोसॉफ्ट कंपनीकडून कर्मचारी, ग्राहक तसेच हवामानाचा बळी देऊन कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) स्वीकार केला जात आहे, असा आरोप कंपनीच्या आजी-माजी कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. या कर्मचाऱ्यांकडून कंपनीच्या धोरणांवर टीका करणारे खुले पत्र पाठविले जात आहे. ‘मायक्रोसॉफ्ट’ने नुकताच आपल्या ६० हजार कर्मचाऱ्यांसमोर स्वेच्छेने नोकरी सोडण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर या पत्राने लक्ष वेधले आहे.

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