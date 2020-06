नवी दिल्ली - बहुचर्चित मित्रों ॲप हा पुन्हा एकदा प्ले स्टोअरवर लॉंच करण्यात आला आहे. कंटेट पॉलिसीचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी या ॲपला प्ले स्टोअरवरून वगळले होते. तसेच त्या ॲपची कोणतीही प्रायव्हसी पॉलिसी नव्हती. मात्र आता प्रायव्हेसी पॉलिसीसह हा ॲप अपडेट करण्यात आला आहे. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप मित्रों ॲप आता पुन्हा एकदा यूजरसाठी गूगल प्ले वर उपलब्ध झाला आहे. टिकटॉकसारखा दिसणारा ॲप हा शॉर्ट व्हीडिओ प्लॅटफॉर्म म्हणून ओळखला जातो. परंतु नियमांचा आणि धोरणाचा भंग केल्याचा ठपका या ॲपवर ठेवण्यात आला आणि त्यास गूगल प्लेच्या यादीतून काढून टाकले. हा ॲप २ जून रोजी वगळण्यात आला होता. कालांतराने गूगलने या ॲपच्या डेव्हलपर्ससमवेत काम करत त्यातील त्रुटी दूर केल्या आणि हा ॲप पुन्हा गूगल प्लेवर दिसू लागला. या ॲपने चांगली लोकप्रियता मिळाली होती. सुमारे ५० लाखांहून अधिक यूजरनी या ॲपला आपल्या स्मार्टफोनमध्ये डाउनलोड केले होते. या ॲपचा यूजर इंटरफेस हा बऱ्याचअंशी टिकटॉकप्रमाणेच आहे. चीनच्या टिकटॉकला टक्कर देणाऱ्या मित्रों ॲपला आता गूगल प्लेमधून डाउनलोड करता येणे शक्य आहे. प्ले स्टोरवरील माहितीनुसार हा ॲप बंगळूर येथील आहे. - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा निर्माता पाकिस्तानचा की बंगळूरचा

मित्रों ॲपवरून अनेक तर्कवितर्क लावले गेले होते. एका अहवालात हा ॲप मूळ रुपाने पाकिस्तानचा असल्याचे म्हटले आहे. मित्रों ॲपला पाकच्या डेव्हलपर्सकडून सुमारे २५०० रुपयांना खरेदी करण्यात आले होते. मित्रो ॲपचे खरे नाव टिकटिक असे आहे. त्याची निर्मिती पाकिस्तानच्या इरफान शेखच्या कंपनीने ओबोक्ससने केल्याचे सांगितले जाते.

