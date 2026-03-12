ग्लोबल

Mojtaba Khamenei: ''प्रत्येक मृत्यूचा बदला घेऊ'', इराणच्या सर्वोच्च नेत्याने दिला पहिलाच इशारा; म्हणाले...

Global energy crisis looms as Iran shuts Strait of Hormuz: इराण त्याच्या शत्रूकडून नुकसानभरपाई वसूल करेल.. जर शत्रूने नुकसानभरपाई देण्यास नकार दिला, तर इराण त्यांची संपत्ती जप्त करेल किंवा नष्ट करेल, अशी धमकी मोज्तबा यांनी दिली.
Mojtaba Khamenei press

esakal

संतोष कानडे
Updated on

Iran-Israel war: युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर इराणने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद ठेवण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे जगभरात संकट निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झालीय. त्यातच आता इराणचे नवे सर्वोच्च नेते मोज्तबा खामेनेई यांनी अमेरिकेला इशारा दिला आहे.

War
israel
Iran

