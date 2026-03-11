ग्लोबल

Iran-Israel War: इराणचे नवे सर्वोच्च नेते मोज्तबा खामेनेई खरंच जखमी झालेत? राष्ट्रपतींच्या मुलाने दिली महत्त्वाची माहिती

President’s son Yousuf Pezeshkian says Mojtaba Khamenei is safe and not injured: इराणच्या रिव्होन्शरी गार्ड्स म्हणजेच आयआरजीसीने मोज्तबा खामेनेई यांना सर्वोच्च नेते बनवण्यासाठी मोलाची भूमिका बजावली होती. त्यामुळे आता देशाची राजकीय, सामाजिक परिस्थिती बदलू शकते.
Mojtaba Khamenei Health Update: इराणचे नवनियुक्त सर्वोच्च नेते मोज्तबा खामेनेई हे गंभीर जखमी झाल्याच्या बातम्या जगभरात फिरत आहेत. त्यांच्या प्रकृतीबाबत इराणच्या राष्ट्रपतींच्या मुलाने अपडेट दिली आहे. सरकारी सल्लागार तथा राष्ट्रपतींचे पुत्र युसूफ पेजेश्कियान यांनी मोज्तबा खामेनेई सुरक्षित असल्याचं म्हटलं आहे.

