Iran-Israel War: इराणचे नवे सर्वोच्च नेते मोज्तबा खामेनेई खरंच जखमी झालेत? राष्ट्रपतींच्या मुलाने दिली महत्त्वाची माहिती

Mojtaba Khamenei Health Update: इराणचे नवनियुक्त सर्वोच्च नेते मोज्तबा खामेनेई हे गंभीर जखमी झाल्याच्या बातम्या जगभरात फिरत आहेत. त्यांच्या प्रकृतीबाबत इराणच्या राष्ट्रपतींच्या मुलाने अपडेट दिली आहे. सरकारी सल्लागार तथा राष्ट्रपतींचे पुत्र युसूफ पेजेश्कियान यांनी मोज्तबा खामेनेई सुरक्षित असल्याचं म्हटलं आहे..युसूफ पेजेश्कियान यांनी टेलिग्राम चॅनेलवर लिहिलं की, मोज्तबा हे जखमी झाल्याच्या बातम्या मी ऐकल्या आहेत. त्यानंतर मी त्यांच्या थेट संपर्कात असलेल्या लोकांशी बोललो. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मोज्तबा खामेनेई सुरक्षित आहेत आणि त्यांची प्रकृती ठीक आहे. शिवाय त्यांना कुठलीही जखम झाली नसल्याचं ते म्हणाले..Mumbai Heatwave: मुंबईचं तापमान ४० अंशांवर का पोहोचलं? तज्ज्ञांनी कारणच सांगितलं; मोठा खुलासा आला समोर.जखमी झाल्याच्या बातम्याइराणच्या सरकारी टीव्हीने खामेनेई यांना रमजान युद्धाचा जखमी यौद्धा, असं म्हटलं होतं. ते जखमी झालेत किंवा त्यांच्यावर हल्ला झालाय, अशी कोणतीही बातमी टीव्हीने दिलेली नव्हती. परंतु त्यानंतर जगभरात खामेनेई जखमी झाले आहेत, अशा बातम्या पसरल्या..सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, इराणच्या रिव्होन्शरी गार्ड्स म्हणजेच आयआरजीसीने मोज्तबा खामेनेई यांना सर्वोच्च नेते बनवण्यासाठी मोलाची भूमिका बजावली होती. गार्ड्सचं म्हणणं आहे की, मोज्तबा हे त्यांच्या कट्टरपंथी भूमिकांचं समर्थन करतील. मात्र काही मोठे नेते आणि धार्मिक गुरुंनी या निर्णयाला विरोधही केला होता. त्यामुळेच त्यांच्या नियुक्तीच्या घोषणेला बराच उशीर झालेला होता..Horoscope News : उद्या 12 मार्चपासून 'या' 4 राशींना लाभेल नशीबाची पूर्ण साथ; अडकलेले पैसे येतील परत, अचानक मिळेल मोठी खुशखबर.मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, मोज्तबा खामेनेई यांनी पदभार घेतल्याने इराणमध्ये लष्कराचा प्रभाव आणखी वाढू शकतो. काही माजी अधिकाऱ्यांनी इशारा दिलाय की, आयआरजीसीचा वाढता प्रभाव इराणला लष्करी राष्ट्रात रुपांतरित करु शकतो. यामुळे सरकारची धार्मिक ओळख कमकुवत होऊ शकतो आणि जनतेमध्ये त्यांचं समर्थन कमी होऊ शकतं. येणाऱ्या काळात इराणचं परराष्ट्र धोरण आणखी आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारला देशांतर्गत आणि देशाबाहेरील आव्हानांना सामोरं जाण्याची वेळ येऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.