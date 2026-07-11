Iran-America War: वडिलांच्या हत्येचा बदला घेणार! मोज्तबा खामेनेई यांची शपथ; युद्ध भडकणार?

तेहरान: इराणचे सर्वोच्च नेते मोज्तबा खामेनेई यांनी शनिवारी त्यांचे दिवंगत वडील अयातुल्ला अली खामेनेई यांच्या हत्येचा बदला घेण्याची शपथ घेतली. हा बदला घेणे ही देशातील सामूहिक भावना आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे. अयातुल्ला अली खामेनेई यांच्या अंत्यसंस्कारासाठी झालेली अलोट गर्दी ऐतिहासिक आणि शत्रूचे मनोधैर्य खच्ची करणारी असल्याचे सांगून त्यांनी इराणच्या नागरिकांचे कौतुक केले..अयातुल्ला अली खामेनेई यांच्या अंत्यसंस्काराच्या निमित्ताने प्रसिद्ध केलेल्या संदेशात मोज्तबा खामेनेई यांनी म्हटले आहे की, या हत्येसाठी जबाबदार असलेले लोक न्यायापासून वाचू शकणार नाहीत. ‘‘आम्ही सर्व हुतात्म्यांच्या पवित्र रक्ताचा बदला घेण्याची शपथ घेतो. हा बदला आमच्या राष्ट्राची इच्छा असून, तो कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण केला जाईल,’’ असे त्यांनी म्हटले..जबाबदार व्यक्तींचा शांततेत मृत्यू होणार नाही, असे ठामपणे सांगून मोज्तबा पुढे म्हणाले, ‘‘बदल्याचा हा प्रवास कोणत्याही एका व्यक्तीवर किंवा अधिकाऱ्यावर अवलंबून नाही. त्यांनी (अमेरिकेने) हे लक्षात ठेवावे, ही बाब माझ्या किंवा इतर अधिकाऱ्यांच्या अस्तित्वावर अवलंबून नाही. आम्ही असू किंवा नसू, हे कार्य पूर्ण केले जाईल आणि लवकरच जगातील प्रत्येक स्वतंत्र व्यक्ती या मोहिमेचा एक भाग पूर्ण करील,’’ असेही ते म्हणाले. .इराण आणि इराकमध्ये सहा दिवस चाललेल्या अंत्यसंस्काराच्या कार्यक्रमात जनतेने अभूतपूर्व सहभाग नोंदवल्याबद्दल खामेनेई यांनी सर्वांबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली.खामेनेई यांच्या या विधानामुळे जगावर पुन्हा एकदा युद्धाचं सावट उभं राहिलं आहे. युद्धाचा भडका उडाला तर पुन्हा इंधनाचं मोठं संकट भारतासह इतर देशांवर कोसळू शकतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.