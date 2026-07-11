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Iran-America War: वडिलांच्या हत्येचा बदला घेणार! मोज्तबा खामेनेई यांची शपथ; युद्ध भडकणार?

Mojtaba Khamenei Pledges Revenge for Ayatollah Ali Khamenei: ''या हत्येसाठी जबाबदार असलेले लोक न्यायापासून वाचू शकणार नाहीत... आम्ही असू अगर नसू, पण हत्येचा बदला घेतला जाईल.''
Mojtaba Khamenei

Mojtaba Khamenei

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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तेहरान: इराणचे सर्वोच्च नेते मोज्तबा खामेनेई यांनी शनिवारी त्यांचे दिवंगत वडील अयातुल्ला अली खामेनेई यांच्या हत्येचा बदला घेण्याची शपथ घेतली. हा बदला घेणे ही देशातील सामूहिक भावना आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे. अयातुल्ला अली खामेनेई यांच्या अंत्यसंस्कारासाठी झालेली अलोट गर्दी ऐतिहासिक आणि शत्रूचे मनोधैर्य खच्ची करणारी असल्याचे सांगून त्यांनी इराणच्या नागरिकांचे कौतुक केले.

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