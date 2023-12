15 वेळा तुरुंगवास, 31 वर्षांची शिक्षा; नोबेल विजेत्या मोहम्मदींचे पुन्हा उपोषण; कोण आहेत त्या? जाणून घ्या

नवी दिल्ली- इराणच्या तुरुंगात असलेल्या यावर्षीच्या नोबेल शांतता पुरस्कार प्राप्त नर्गिस मोहम्मदी यांनी पुन्हा एकदा उपोषणाची तयारी केली आहे. रविवारी त्यांच्या अनुपस्थीत ओस्लो येथे त्यांच्या कुटुंबीयांना पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. यावेळी त्यांचे पती आणि दोन मुलं उपस्थित होते. मोहम्मदी यांच्या पतीने यासंदर्भातील माहिती दिली आहे. (Narges Mohammadi winner of Nobel Peace Prize start a new hunger strike from her prison cell in Iran)

मोहम्मदी यांचे पती ओस्लोतील पत्रकार परिषदेत म्हणाले की, बाहाई धार्मिक अल्पसंख्यांक गटासाठी त्या उपोषण करणार आहेत. मोहम्मदी या २०२१ पासून तेहराणच्या इव्हिन तुरुंगात आहेत. महिलांसाठी हिजाब बंधनकारक असणे आणि इराणमधील मृत्यूदंडाची शिक्षा या विरोधात त्यांनी आंदोलनं केली आहेत.