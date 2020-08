अंतराळवीरांसह स्पेसएक्स ड्रॅगन क्रूचा पृथ्वीच्या दिशेने प्रवास सुरु.. (व्हिडिओ)

नासा आणि स्पेसएक्सचे ड्रॅगन क्रू आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकावरुन पृथ्वीच्या दिशेने रवाना झाले आहे. या यानातून दोन अमेरिकन अंतराळवीर देखील आहेत. नासाने ट्विटच्या माध्यमातून यासंदर्भातील माहिती दिली आहे. ऐतिहासिक क्षणासाठी आम्ही उत्सुक असून यान सुरक्षित पृथ्वीवर पोहचेल, अशी आशाही नासाने व्यक्त केली आहे. स्पेसएक्स के ड्रॅगन कॅप्सूलमधून अमेरिकन अंतराळवीर बॉब बेहकीन (49) आणि डग हर्ली (53) यांनी पृथ्वीच्या दिशेने प्रवास सुरु केला आहे. स्पेसएक्स आणि नासा 45 वर्षात पहिल्यांदाच अंतराळवीराला थेट समुद्रात उतरण्यात येणार आहे.

Departure burn #2 is confirmed, moving the @SpaceX Dragon Endeavour below and in front of the @Space_Station's orbit as our #LaunchAmerica crew continue their journey home to Earth. pic.twitter.com/04SqgXRP22

— NASA (@NASA) August 2, 2020