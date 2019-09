HowdyModi : मोदींचे भारतासाठी महान काम; ट्रम्प यांच्याकडून कौतुक

ह्युस्टन : डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भाषण करताना "सर्वांत जवळचे मित्र नरेंद्र मोदी' यांचे आभार मानले. मोदी हे भारतासाठी ते महान काम करत आहेत. त्यांचे स्वागत करण्यासाठी मी येथे येऊ शकलो, हा माझा सन्मान आहे, असे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हाऊडी मोदी कार्यक्रमाला संबोधित करताना म्हटले. ट्रम्प यांनी मोदींच्या गेल्या महिन्यात होऊन गेलेल्या वाढदिवसाबद्दलही त्यांना शुभेच्छा दिल्या. भारताच्या सर्व अडचणीत त्यांना मदत करण्याचे आश्‍वासन त्यांनी दिले. अमेरिकेच्या विकासात अमेरिकी-भारतीयांचा मोठा हातभार असल्याचे सांगत ट्रम्प यांनी "तुमच्यासारखे नागरिक असल्याचा आम्हाला अभिमान आहे,' असे म्हटले. कर कपात आणि उद्योगपूरक वातावरणामुळे अमेरिकेत कसे चांगले वातावरण आहे, असे सांगत ट्रम्प यांनीही अनायासे जमलेल्या हजारोंच्या समुदायासमोर आपला प्रचार करण्याची संधी साधली. तसेच, सीमा सुरक्षा ही दोन्ही देशांसाठी महत्त्वाची आहे, असे सांगत काश्‍मीरप्रश्‍नी भारताच्या भूमिकेचे अप्रत्यक्षपणे समर्थन केले. मुंबईत पुढील आठवड्यात एनबीए बास्केटबॉलचे प्रदर्शनीय सामने आहेत. कदाचित यासाठी मी मुंबईत येईन, असेही ट्रम्प मिश्‍किलपणे म्हणाले.



