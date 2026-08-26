Nepal Flood: नेपाळमध्ये पावसाविना पूर! २९१ विदेशी नागरिक बेपत्ता; १०५ भारतीयांचा समावेश, १६ जणांचा मृत्यू

nepal flood news: नेपाळमध्ये महापूराने तांडव घातला आहे. भोटे कोशी नदीला तिबेटकडून भीषण पूर आला. पावसाविना नदीला पाणी आल्याने सर्वत्र हाहाःकार माजला. सध्याच्या माहितीनुसार, या दुर्घटनेत २९१ विदेशी नागरिक बेपत्ता झाले आहेत. यामध्ये १०५ भारतीयांचा समावेश आहे. .नेपाळ पर्यटन मंडळाने दिलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, उत्तर नेपाळमधील भोटे कोशी नदीला तिबेटकडून आलेल्या पुरामुळे मोठ्या प्रमाणावर जीवित व वित्तहानी झाली आहे. या पुरात २९१ परदेशी नागरिकांसह शेकडो प्रवासी बेपत्ता झाले असून त्यामध्ये किमान १०५ भारतीय पर्यटकांचा समावेश आहे..Shalarth ID Scam: शालार्थ आयडी घोटाळा ईडीकडे सोपवावा; शिक्षक परिषदेची मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्र्यांकडे मागणी.या नैसर्गिक आपत्तीत आतापर्यंत १६ जणांचा मृत्यू झाल्याचं वृत्त माध्यमांनी दिलं आहे. पूर आल्याने रसुवा जिल्ह्यातील तिमुरे आणि शेजारील स्याफ्रुबेसी भागात घरे, रस्ते, पूल आणि वाहने पाण्याच्या तीव्र प्रवाहात वाहून गेली आहेत. तिबेट येथे कैलास मानसरोवर यात्रेसाठी निघालेले सुमारे ४०० भाविक रसुवागढी भागात अचानक आलेल्या पुरानंतर संपर्क क्षेत्राबाहेर गेले आहेत..नेपाळ-चीन सीमेवरील गावांना या पुराचा मोठा फटका बसला असून पायाभूत सुविधांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर, नेपाळच्या राष्ट्रीय आपत्ती जोखीम निवारण आणि व्यवस्थापन प्राधिकरणाने त्रिशूली नदीच्या खोऱ्यातील रसुवा, नुवाकोट, धादिंग, चितवन आणि गोरखा या ५ जिल्ह्यांमध्ये हाय अलर्ट जारी करत नागरिकांना तातडीने सुरक्षित स्थळी स्थलांतरित होण्याचे आणि सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे..Panchganga Pollution: ‘एसटीपी’ उभारणीच्या दिरंगाईचा अहवाल द्या; पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडेंचे आदेश; कोल्हापुरात येऊन पाहणी करणार.नेपाळमधील या भीषण दुर्घटनेनंतर भारताच्या बिहार राज्यातही प्रशासनाने हाय अलर्ट घोषित केला आहे. नेपाळमधून येणाऱ्या पाण्यामुळे गंडक नदीच्या पाणीपातळीत मोठी वाढ होऊन पूरस्थिती निर्माण होण्याचा धोका लक्षात घेऊन मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय आढावा बैठक घेण्यात आली..या पार्श्वभूमीवर बेतिया, मोतीहारी, गोपालगंज, सारण, मुझफ्फरपूर, वैशाली, सीतामढी आणि शिवहर या सीमावर्ती व संवेदनशील जिल्ह्यांतील प्रशासनाला बचाव आणि मदतकार्याची पूर्वतयारी पूर्ण ठेवण्याचे आणि परिस्थितीवर चोवीस तास लक्ष ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.