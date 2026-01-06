ग्लोबल

Nepal Violence: नेपाळच्या बिरगंजमध्ये मशिदीच्या तोडफोडीने हिंसाचार भडकला; भारत सीमेवर सतर्कता वाढवली!

mosque vandalism nepal update : बिरगंजमध्ये टिकटॉक वादातून धार्मिक तणाव; मशिदीची तोडफोड, दगडफेक-जाळपोळीनंतर संचारबंदी लागू, भारत-नेपाळ सीमेवर कडक सुरक्षा
Sandip Kapde
Updated on

नेपाळच्या दक्षिण भागातील बिरगंज शहरात टिकटॉकवरील एका व्हिडिओने निर्माण केलेल्या तणावाने मोठा हिंसाचार उसळला आहे. हिंदू समुदायाच्या भावना दुखावल्याचा दावा करत काही लोकांनी कमला परिसरातील एका मशिदीची तोडफोड केली. या घटनेनंतर शहरात दगडफेक, जाळपोळ आणि रस्त्यावर मोठा गोंधळ उडाला. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाऊ नये म्हणून प्रशासनाने संपूर्ण बिरगंजमध्ये अनिश्चित काळासाठी कर्फ्यू लागू केला आहे.

nepal

