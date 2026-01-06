Nepal Violence: नेपाळच्या बिरगंजमध्ये मशिदीच्या तोडफोडीने हिंसाचार भडकला; भारत सीमेवर सतर्कता वाढवली!

नेपाळच्या दक्षिण भागातील बिरगंज शहरात टिकटॉकवरील एका व्हिडिओने निर्माण केलेल्या तणावाने मोठा हिंसाचार उसळला आहे. हिंदू समुदायाच्या भावना दुखावल्याचा दावा करत काही लोकांनी कमला परिसरातील एका मशिदीची तोडफोड केली. या घटनेनंतर शहरात दगडफेक, जाळपोळ आणि रस्त्यावर मोठा गोंधळ उडाला. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाऊ नये म्हणून प्रशासनाने संपूर्ण बिरगंजमध्ये अनिश्चित काळासाठी कर्फ्यू लागू केला आहे..धार्मिक भावना दुखावल्या गेल्याचा आरोपप्रकरणाची सुरुवात दोन स्थानिक तरुण हैदर अन्सारी आणि अमानत अन्सारी यांनी टिकटॉकवर अपलोड केलेल्या एका व्हिडिओने झाली. हिंदू समुदायातील सदस्यांनी या व्हिडिओमुळे आपल्या धार्मिक भावना दुखावल्या गेल्याचा आरोप केला. या तक्रारीवरून पोलिसांनी दोन्ही तरुणांना ताब्यात घेऊन अटक केली. मात्र, अटकेची बातमी पसरताच तणाव वाढला आणि कमला परिसरात मशिदीची तोडफोड झाल्याचे वृत्त समोर आले. या घटनेने संतापाच्या लाटा उसळल्या..बिरगंज शहरात तणावाची स्थिती निर्माणतोडफोडीची बातमी सोशल मीडियावर झपाट्याने पसरली. टिकटॉक आणि इतर प्लॅटफॉर्मवर अनेक व्हिडिओ व्हायरल झाले, ज्यामुळे अफवा वेगाने फैलावल्या. परिणामी, संपूर्ण बिरगंज शहरात तणावाची स्थिती निर्माण झाली. काही ठिकाणी जमावाने रस्ते अडवले, दगडफेक केली आणि वाहनांची नासधूस केली. हिंसाचार रोखण्यासाठी पोलिसांना अश्रूधुराच्या नळकांड्या आणि लाठीचार्ज करावा लागला..थेट गोळीबार करण्याचे आदेशप्रशासनाने कर्फ्यूच्या काळात कठोर निर्देश दिले आहेत. सुरक्षा दलांना कोणत्याही त्रासदायक व्यक्तीवर थेट गोळीबार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. नागरिकांना केवळ अत्यावश्यक कामांसाठीच घराबाहेर पडण्याची परवानगी आहे. प्रशासनाने जनतेला आवाहन केले आहे की, परिसरात कुठेही गोंधळ किंवा हिंसक कृत्य दिसल्यास तात्काळ पोलिसांच्या १०० क्रमांकावर संपर्क साधावा. शहरातील मुख्य रस्ते, बाजारपेठा आणि संवेदनशील भागात मोठ्या प्रमाणात पोलिस आणि सशस्त्र दल तैनात करण्यात आले आहेत..Nepal Floods: पूर, भूस्खलनाचा नेपाळला फटका; विविध भागांत ५१ जणांचा मृत्यू, १० जण बेपत्ता, जनजीवन विस्कळित.भारत-नेपाळ सीमेवरही सतर्कतेचा इशाराबिरगंज शहर भारताच्या बिहार राज्याच्या रक्सौल सीमेलगत आहे. या हिंसाचारामुळे भारत-नेपाळ सीमेवरही सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. भारतीय सुरक्षा दलांनी सीमेवर नजर कडक केली असून, कोणतीही अनुचित घटना घडू नये यासाठी खबरदारी घेतली जात आहे. नेपाळमधील ही घटना दोन्ही देशांमधील मैत्रीपूर्ण संबंधांवर परिणाम करू शकते, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे..स्थानिक नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरणप्रशासनाचा दावा आहे की, परिस्थिती आता हळूहळू नियंत्रणात येत आहे. मात्र, कर्फ्यू कधीपर्यंत कायम राहील याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. स्थानिक नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. अनेक कुटुंबे घराबाहेर पडण्यास घाबरत आहेत. धार्मिक तणाव आणि सोशल मीडियाच्या अफवांमुळे निर्माण झालेल्या या हिंसाचाराने बिरगंजची शांतता भंग झाली आहे.नेपाळ सरकारने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेतली असून, दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे. तसेच, धार्मिक सलोखा राखण्यासाठी सर्व समुदायांना संयम बाळगण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..Nepal Youth Protest : नेपाळमध्ये पुन्हा तणाव, ओली समर्थक आणि युवा आंदोलकांमध्ये धुमश्चक्री .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.