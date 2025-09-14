Nepal Violence: हॉटेल व्यवसायाला हिंसाचाराचा फटका; पंचवीस अब्ज नेपाळी रुपयांचे नुकसान

काठमांडू: नेपाळमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या सरकारविरोधी आंदोलनांमुळे देशातील दोन डझनापेक्षा जास्त हॉटेलची तोडफोड झाली असून, नेपाळच्या हॉटेल उद्योगाचे २५ अब्ज नेपाळी रुपयांचे नुकसान झाल आहे. हॉटेलचा विध्वंस, लूटमार, जाळपोळ यांमुळे अनेक हॉटेलचे मोठे नुकसान झाल्याचे ‘हॉटेल असोसिएशन नेपाळ’ने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले. .नेपाळमधील ‘माय रिपब्लिका’ या न्यूज पोर्टलने याबाबतचे वृत्त प्रसिद्ध केले आहे. काठमांडूतील ‘हिल्टन हॉटेल’ला सर्वांत जास्त फटका बसला असून, या हॉटेलचे आठ अब्ज नेपाळी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. काठमांडू, पोखरा, बुटवाल, भैरहवा, झपा, बिराटनगर, धनगढी, महोतरी आणि डांग-तुळशीपूर येथील इतर आघाडीच्या देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय ब्रँडच्या हॉटेलनाही हिंसाचाराचा फटका बसला. .अनेक हॉटेल दुरुस्ती आणि पुनर्बांधणीशिवाय कामकाज पुन्हा सुरू करू शकणार नाहीत, अशी स्थिती आहे. या साऱ्याचा फटका २००० जणांच्या नोकऱ्यांवर होण्याची शक्यता असल्याचे ‘हॉटेल असोसिएशन’ने म्हटले आहे..या विध्वंसामुळे हॉटेलना बँका आणि इतर आर्थिक संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जाची पूर्तता करणे कठीण होईल, अशी चिंता संघटनेने व्यक्त केली. हॉटेलच्या तोडफोडीच्या घटनांची चौकशी करण्यासाठी आणि बाधित व्यवसायांसाठी भरपाई जाहीर करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची मागणी हॉटेल व्यावसायिकांनी केली आहे..V.K. Singh : व्ही. के. सिंह मिझोरामचे राज्यपाल.‘जीडीपी’मधील वाटानेपाळच्या ‘जीडीपी’मध्ये पर्यटनाचा वाटा सुमारे सात टक्के असून, तो परकीय चलनाचा एक प्रमुख स्रोत आहे. कोरोनानंतर नेपाळच्या हॉटेल उद्योगाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून, गेल्या काही महिन्यांतून तो सावरत होता. मात्र, आता पुन्हा आंदोलनाने या व्यवसायाला फटका बसल्याचे मालकांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.