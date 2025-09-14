ग्लोबल

Nepal Parliament: नेपाळमध्ये संसद विसर्जित; प्रमुख राजकीय पक्ष आणि वरिष्ठ वकील संघटनेने मनमानी पध्दतीवर जोरदार टीका केली

Nepal News: नेपाळची संसद विसर्जित करण्याच्या निर्णयावर प्रमुख राजकीय पक्ष आणि वरिष्ठ वकील संघटनांनी जोरदार टीका केली आहे. ही कृती मनमानी असून लोकशाहीस गंभीर आघात करणारी असल्याचे त्यांचे मत आहे.
नेपाळमधील प्रमुख राजकीय पक्ष आणि वरिष्ठ वकील संघटनेने नेपाळची संसद विसर्जित करण्याच्या घटनेवर जोरदार टीका केली.

