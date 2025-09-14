Nepal Parliament: नेपाळमध्ये संसद विसर्जित; प्रमुख राजकीय पक्ष आणि वरिष्ठ वकील संघटनेने मनमानी पध्दतीवर जोरदार टीका केली

नेपाळमधील प्रमुख राजकीय पक्ष आणि वरिष्ठ वकील संघटनेने नेपाळची संसद विसर्जित करण्याच्या घटनेवर जोरदार टीका केली. .ही कृती घटनाविरोधी, मनमानी स्वरूपाची आणि लोकशाहीवर एक गंभीर आघात करणारी आहे,’ असे त्यांनी म्हटले आहे. हंगामी पंतप्रधान सुशीला कार्की यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या पहिल्या कॅबिनेट बैठकीत प्रतिनिधीसभा विसर्जित करण्याची शिफारस करण्यात आल्यानंतर ही टीका झाली..Nepal Violence: हॉटेल व्यवसायाला हिंसाचाराचा फटका; पंचवीस अब्ज नेपाळी रुपयांचे नुकसान.अध्यक्ष कार्यालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, १२ सप्टेंबर २०२५ रोजी रात्री ११ वाजता संसद विसर्जित करण्यात आली; तसेच नवीन संसदीय निवडणुका २१ मार्च २०२६ रोजी घेण्याचे अध्यक्षांनी म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.