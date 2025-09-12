ग्लोबल

Nepal Protests: नेपाळची संसद विसर्जित; सुशीला कार्की अंतरिम पंतप्रधान

Nepal's Parliament Dissolved, Sushila Karki to Head Interim Government After Gen-Z Protests: 'जनरल-झेड' आंदोलकांची मागणी होती की सध्याची संसद विसर्जित करून देशात पुढील राष्ट्रीय निवडणुका होईपर्यंत अंतरिम सरकार स्थापन करावे.
Nepal Protests: नेपाळची संसद विसर्जित; सुशीला कार्की अंतरिम पंतप्रधान
संतोष कानडे
Updated on

काठमांडू: नेपाळमधील ‘जनरेशन-झेड’ (Gen-Z) गटांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या हिंसक आंदोलनांमुळे निर्माण झालेल्या राजकीय संकटानंतर राष्ट्रपती राम चंद्र पौडेल यांनी सध्याची संसद विसर्जित केली आहे. तसेच, त्यांनी देशाच्या माजी सरन्यायाधीश सुशीला कार्की यांना अंतरिम सरकारचे प्रमुख बनवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Loading content, please wait...
nepal
violence

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com