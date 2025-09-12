Nepal Protests: नेपाळची संसद विसर्जित; सुशीला कार्की अंतरिम पंतप्रधान

काठमांडू: नेपाळमधील ‘जनरेशन-झेड’ (Gen-Z) गटांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या हिंसक आंदोलनांमुळे निर्माण झालेल्या राजकीय संकटानंतर राष्ट्रपती राम चंद्र पौडेल यांनी सध्याची संसद विसर्जित केली आहे. तसेच, त्यांनी देशाच्या माजी सरन्यायाधीश सुशीला कार्की यांना अंतरिम सरकारचे प्रमुख बनवण्याचा निर्णय घेतला आहे..राष्ट्रपती राम चंद्र पौडेल यांनी लष्करप्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल यांच्या उपस्थितीत झालेल्या 'जनरल-झेड' गटांच्या बैठकीत सुशीला कार्की यांना अंतरिम सरकारचे प्रमुख बनवण्यावर सहमती दर्शवली. यानंतर राष्ट्रपती पौडेल यांनी कार्की यांनाही बैठकीसाठी बोलावले आणि त्यांना ही जबाबदारी स्वीकारण्याची विनंती केली. कार्की यांनी ही विनंती स्वीकारली असून त्या नेपाळ सरकारच्या अंतरिम पंतप्रधान असतील..Mumbai Crime: आईचं मुलीच्या प्रियकरावर प्रेम जडले, एकत्र राहण्यासाठी मास्टरप्लॅन आखला, पण नंतर जे घडले त्याने सगळेच हादरले.सुशीला कार्की शनिवारी रात्री ८.४५ वाजता राष्ट्रपती भवनात शपथ घेणार आहेत. पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांना भ्रष्टाचार, घराणेशाही आणि सोशल मीडिया बंदी यांसारख्या मुद्द्यांवरून 'जनरल-झेड'च्या नेतृत्वाखाली ८ आणि ९ सप्टेंबर रोजी झालेल्या देशव्यापी हिंसक आंदोलनामुळे राजीनामा देण्यास भाग पाडण्यात आले होते.'जनरल-झेड' आंदोलकांची मागणी होती की सध्याची संसद विसर्जित करून देशात पुढील राष्ट्रीय निवडणुका होईपर्यंत अंतरिम सरकार स्थापन करावे. राष्ट्रपती राम चंद्र पौडेल यांनी लष्करप्रमुखांशी चर्चा केल्यानंतर ही मागणी मान्य केली..Shiv Sena UBT Demand : राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती निवडणुकीबाबत उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाने केली मोठी मागणी!.कोण आहेत सुशीला कार्की?सुशीला कार्की यांनी १९७९ मध्ये विराटनगर येथे वकील म्हणून आपल्या कायदेशीर कारकिर्दीला सुरुवात केली आणि २००९ मध्ये त्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश बनल्या. २०१६ मध्ये त्या नेपाळच्या पहिल्या महिला सरन्यायाधीश बनल्या. भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या कठोर भूमिकेमुळे त्यांना विशेष ओळख मिळाली. विशेषतः भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली तत्कालीन मंत्री जय प्रकाश गुप्ता यांना दोषी ठरवून त्यांना तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावल्याबद्दल त्यांची प्रशंसा झाली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.