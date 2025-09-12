Nepal Politics : घिसींग होणार नवे कारभारी?

काठमांडू : नेपाळमधील राजकीय अराजक दूर करण्यासाठी पुढाकार घेणारे अभियंते आणि युवा नेते कुल मान घिसींग यांच्याकडे हंगामी सरकारची धुरा सोपविली जाऊ शकते. युवकांच्या आंदोलनानंतर पंतप्रधान के.पी.शर्मा ओली यांनी पदाचा राजीनामा दिला होता त्या पार्श्वभूमीवर नव्या हंगामी सरकारचे प्रमुख निवडण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला आहे..काठमांडूचे महापौर बालेंद्र शहा आणि नेपाळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश सुशीला कार्की यांच्या नावाबाबत आंदोलकांच्या बैठकीत चर्चा झाल्याचे समजते. व्हर्च्युअली तब्बल सहा तास ही बैठक पार पडली.याच बैठकीमध्ये अचानकपणे घिसींग यांचे नाव पुढे करण्यात आले. या राजकीय अस्थिरतेवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जात असून आंदोलकांनी शांतता राखावी, असे आवाहन अध्यक्ष रामचंद्र पौडेल यांच्याकडून करण्यात आले आहे. .स्थानिक माध्यमांनी प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तानुसार माजी न्यायाधीश कार्की यांनी नव्या सरकारच्या स्थापनेच्या अनुषंगाने लष्करासोबत बोलणी सुरू केली होती. आता घिसींग यांचे नाव अचानक पुढे करण्यात आल्याने आंदोलकांतील मतभेद चव्हाट्यावर आले आहेत. पंतप्रधानपदासाठी सुरुवातीला कार्की यांच्याच नावाची चर्चा सुरू होती पण अन्य एका गटाने ते नाव फेटाळून लावले. नेपाळची राज्यघटना ही न्यायाधीशांना पंतप्रधानपद भूषविण्यास मनाई करते तसेच कार्की यांचे वय हे ७३ वर्षे असल्याने त्या या पदाला पात्र नसल्याचा दावा करण्यात आला होता..राजकीय गणितप्रस्तावित हंगामी सरकारची रचना अद्याप अस्पष्ट असून नेपाळच्या २०१५ च्या राज्यघटनेनुसार ज्या पक्षाचे बहुमत असेल त्याच पक्षाचा नेता हा पंतप्रधान होतो. कोणत्याच पक्षाकडे बहुमत नसेल तर मात्र अध्यक्ष हे पंतप्रधान नेमतात किंवा कोणताही संसद सदस्य पुढाकार घेत विश्वासदर्शक ठराव सादर करू शकतो. संसदेमध्ये कोणत्याच नेत्याला बहुमत सिद्ध करता आले नाही तर संसद विसर्जित करण्यात येऊन निवडणुका घेतल्या जातात. सध्या देशभरातील तणाव कमी झाला असलातरीसुद्धा काठमांडू आणि अन्य शहरांतील लष्कराची गस्त सुरूच आहे. आंदोलकांनी केलेल्या जाळपोळीमध्ये संसद भवन, सरकारी कार्यालये जळून भस्मसात झाली असल्याने नव्या हंगामी सरकारला शून्यातून देशाची उभारणी करावी लागेल..लष्कराच्या मुख्यालयात चर्चाआंदोलकांच्या प्रतिनिधींनी नेपाळचे अध्यक्ष रामचंद्र पौडेल आणि लष्करप्रमुख अशोक राज सिगदेल यांच्यासोबत लष्कराच्या भद्रकाली येथील मुख्यालयात चर्चा केली. नव्या हंगामी सरकारचे प्रमुख हे विद्यमान पंतप्रधान के.पी.शर्मा ओली यांची जागा घेतील. आंदोलकांसोबत चर्चा सुरू असल्याचे सांगत लष्कराच्या अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही नेत्याचे नाव जाहीर करायला मात्र स्पष्ट शब्दांत नकार दिला आहे. हंगामी सरकारच्या प्रमुखाला निर्धारित वेळेमध्ये निवडणुका घेणे बंधनकारक असेल..लवकरच तोडगा काढू ः अध्यक्ष पौडेल\r\n\r\nअध्यक्ष पौडेल यांनी प्रथमच देशातील संघर्षाबाबत जाहीर भाष्य करत आंदोलकांना शांतता राखण्याचे आवाहन केले आहे. विद्यमान राजकीय परिस्थितीवर घटनात्मक चौकटीमध्येच आपल्याला तोडगा काढावा लागेल, असेही त्यांनी नमूद केले. दरम्यान आंदोलक युवकांनी अध्यक्षांचे कार्यालय आणि त्यांच्या निवासस्थानाला आग लावली होती. पौडेल हे सध्या अज्ञातस्थळी लष्करी संरक्षणात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या संघर्षावर तोडगा काढण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी पुढाकार घेणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.\r\n\r.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.