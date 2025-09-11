Nepal Gen Z Protest: कोण आहे नेपाळचा 'हिटलर राऊत'? जनरेशन झेडच्या लढ्याचं केलं नेतृत्व

नेपाळमधील सध्याची राजकीय परिस्थिती अत्यंत गंभीर बनली आहे. भ्रष्टाचाराविरोधात जनरल झेडच्या नेतृत्वाखालील निदर्शनांनी देशात खळबळ उडवली आहे. या आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी आहे अविश्कार राऊत नावाचा तरुण, ज्याच्या ‘जय नेपाळ’ भाषणाने सहा महिन्यांपूर्वी सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातला होता. काठमांडूमध्ये सुरू असलेल्या या हिंसक निदर्शनांनी नेपाळच्या राजकीय संकटाला नवं वळण दिलं आहे. पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी राजीनामा दिल्याने आणि संसद भवनावर हल्ला होऊन त्याला आग लावण्यात आल्याने देश हादरला आहे..अविश्कार राऊत कोण आहे?मार्च 2025 मध्ये अविश्कार राऊतने एका शालेय कार्यक्रमात ‘जय नेपाळ’ नावाचं जोरदार भाषण केलं. या भाषणात त्याने नेपाळमधील भ्रष्टाचार आणि सरकारच्या कारभारावर कठोर टीका केली होती. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या या भाषणाला काहींनी हिटलरच्या शैलीशी तुलना केली, तर काहींनी त्याला तरुणाईचं प्रतीक मानलं. रातोरात सोशल मीडिया स्टार बनलेला अविश्कार आता काठमांडूमधील जनरल झेडच्या आंदोलनाचं नेतृत्व करत आहे. निदर्शनांदरम्यान त्याला तरुणांच्या गर्दीत घोषणा देताना आणि आंदोलनाला दिशा देताना पाहिलं गेलं..काठमांडूमधील हिंसक आंदोलनगेल्या काही दिवसांपासून नेपाळमधील परिस्थिती चिघळत चालली आहे. भ्रष्टाचाराविरोधातील हे आंदोलन हिंसक बनलं असून, यात 21 जणांचा मृत्यू झाला आणि अनेक जण जखमी झाले आहेत. आंदोलकांनी संसद भवनावर हल्ला करून त्याला आग लावली, ज्यामुळे देशभरात संतापाची लाट उसळली. पोलिसांनी आंदोलकांवर अश्रुधुराचा वापर केला, तर काठमांडूमध्ये कर्फ्यू लागू करण्यात आला होता. आता परिस्थिती हळूहळू नियंत्रणात येत असली, तरी सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली आहे..Explained: तीन वर्षांत भारताचे तीन शेजारी पेटले! काय आहे नेपाळ, बांगलादेश, श्रीलंकेतील अस्थिरतेची कहाणी? भारतावर काय परिणाम? .नेपाळी सेलिब्रिटींची प्रतिक्रियानेपाळी अभिनेत्री मनीषा कोईराला यांनी या हिंसाचाराचा निषेध करत या घटनेला ‘नेपाळसाठी काळा दिवस’ असं संबोधलं. त्यांनी आंदोलकांवरील हिंसाचारावर चिंता व्यक्त केली आणि परिस्थिती लवकर सामान्य होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. अनेक नेपाळी सेलिब्रिटींनी या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला असून, भ्रष्टाचाराविरोधातील तरुणांचा लढा योग्य असल्याचं म्हटलं आहे..राजकीय संकट आणि भ्रष्टाचाराचा मुद्दानेपाळमधील राजकीय अस्थिरता ही नवीन नाही. 2008 मध्ये 240 वर्षांची राजेशाही संपुष्टात येऊन लोकशाही व्यवस्था लागू झाली, परंतु सतत बदलणारी सरकारे आणि भ्रष्टाचारामुळे जनतेत नाराजी वाढली आहे. अविश्कार राऊतच्या भाषणाने या नाराजीला आवाज दिला आणि जनरल झेडच्या आंदोलनाला प्रेरणा मिळाली. काहींच्या मते, सध्याची व्यवस्था अपयशी ठरली असून, यामुळे राजेशाहीच्या पुनर्स्थापनेसाठीही आवाज उठत आहे..नेपाळमधील हे आंदोलन आणि अविश्कार राऊतचं नेतृत्व येत्या काळात देशाच्या राजकारणाला कशी दिशा देईल, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. सरकारने हिंसाचाराची चौकशी आणि जखमींना मोफत उपचार देण्याचं आश्वासन दिलं आहे. मात्र, तरुण पिढीतील असंतोष आणि भ्रष्टाचाराविरोधातील लढा थांबण्याची चिन्हं नाहीत. नेपाळच्या भवितव्यासाठी हा लढा निर्णायक ठरू शकतो.नेपाळमधील तरुणांचा भ्रष्टाचारविरोधी लढा आणि अविश्कार राऊतच्या नेतृत्वाने देशाच्या राजकारणात नवं पर्व सुरू झालं आहे. येत्या काही महिन्यांत या आंदोलनाचा प्रभाव कसा दिसेल, हे पाहावं लागेल..Nepal Reality Explained: नेपाळ सरकारचं खरंच चुकलं की Gen Z चा अभ्यास कमी पडला? खरं वास्तव काय?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.