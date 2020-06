भारत-चीन संघर्षावर नेपाळचे शांततेचे आवाहन   

काठमांडू : पूर्व लडाख मध्ये भारत आणि चीन यांच्यात सीमावादावरून परिस्थिती अधिकच चिघळली आहे. त्यानंतर आज नेपाळने भारत आणि चीनला दोन्ही देशातील सीमावादावरून असलेला मतभेद शांततेने सोडवण्याचे आवाहन केले आहे. भारत आणि चीन यांच्यात गेल्या काही दिवसांपासून लडाख मधील सीमारेषेवरून मतभेद सुरु आहेत. अशातच सोमवारी रात्री भारत आणि चीन यांच्यातील लष्करात जोरदार संघर्ष झाला होता. या संघर्षात भारताचे 20 जवान शहीद झाले होते. त्यानंतर भारत आणि चीन यांच्यातील तणाव वाढल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. त्यामुळे नेपाळने दोन्ही देशांना आपापले मतभेद चर्चेने सोडवण्याचे आवाहन केले आहे.

भारत आणि चीन यांच्यात मे महिन्यातील 5 तारखेपासून पूर्व लडाख मधील गलवान खोरे, पेंगोंग त्सो, डोमचाक आणि दौलत बेग ओल्डी या भागातील हक्कावरून वाद उफाळला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून लडाख येथील वादावर तोडगा काढण्यासाठी भारत आणि चीनमध्ये चर्चा सुरु होती. मात्र सोमवारी 15 जून रोजी रात्री भारत आणि चीन यांच्यातील सैन्यात धुमश्चक्री झाली होती. यामध्ये भारताच्या एका अधिकाऱ्यासह 20 जवानांना आपले प्राण गमवावे लागले होते. त्यानंतर भारताने देखील लडाख मधील आपली लष्करी कुमक वाढवत चीनला जशास तसे उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यामुळे दोन्ही देशातील परिस्थिती अजूनच युद्धजन्य झाली आहे. त्यामुळेच या वादावर आता नेपाळने दोन्ही देशांना आपले मतभेद चर्चेने सोडवण्याचा आग्रह केला आहे. नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने यासंदर्भात जाहीर केलेल्या निवेदनात, भारत आणि चीन हे दोन्ही देश प्रादेशिक व जागतिक शांतता आणि स्थिरता यासाठी परस्परातील मतभेद शांततेच्या मार्गाने सोडवतील असा विश्वास व्यक्त केला आहे. तसेच दोन्ही देशामध्ये असणाऱ्या सीमावादावर शांततेने तोडगा काढण्याचे आवाहन नेपाळने केले आहे.

Nepal is confident that our friendly neighbours India & China will resolve, in the spirit of good neighbourliness, their mutual differences through peaceful means in favour of bilateral, regional & world peace and stability: Govt of Nepal. #GalwanValleyClash pic.twitter.com/kYdHRza3Vy

