New Year 2026 Celebration Video : न्यूझीलंडमधील ऑकलंडमध्ये जबरदस्त आतषबाजीने नवीन वर्षाच्या जल्लोषाला सुरुवात

Auckland New Year 2026 Celebration : जगभरात काही ठिकाणी नवीन वर्षाचे आगमन झाले असून जल्लोषही सुरू झाला आहे. न्यूझीलंडमधील ऑकलंडमध्ये नवीन वर्षाचे सेलिब्रेशन सुरू झाले आहे.
Mayur Ratnaparkhe
Updated on

New Zealand Auckland New Year Fireworks : भारतात नवीन वर्ष २०२६च्या आगमनास काही तास शिल्लक असताना, जगभरात काही ठिकाणी नवीन वर्षाचे आगमन झाले असून जल्लोषही सुरू झाला आहे. न्यूझीलंडमधील ऑकलंडमध्ये नवीन वर्षाचे सेलिब्रेशन सुरू झाले आहे. वेगवेगळ्या टाइम झोनमुळे, अनेक देश वेगवेगळ्या वेळी नवीन वर्ष साजरे करतात. जगभरात असे अनेक देश आहेत जिथे भारताच्या आधी नवीन वर्ष साजरे केले जाते.

जगभरात नवीन वर्षाचे स्वागत उत्साहात केले जाणार आहे. भारतात ३१ डिसेंबर रोजी रात्री १२ वाजल्यानंतर नवीन वर्ष सुरु होईल मात्र त्या आधीच २९ देशांत नवीन वर्षाची सुरुवात होणार आहे. भारतीय प्रमाण वेळेनुसार किरिबाटीमध्ये दुपारी ३:३० वाजता नवीन वर्ष सुरू होईल. त्यानंतर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आणि अनेक आशियाई देशात नवे वर्ष उजाडेल. युरोप आणि अमेरिकेत भारतानंतर ९ तासांनी उशिरा नवीन वर्षाचे स्वागत केले जाईल.

नवीन वर्षाच्या निमित्ताने जगभरातील अनेक शहरांमध्ये भव्य आतषबाजीचे प्रदर्शन केले जाते. ऑस्ट्रेलियातील सिडनीमध्ये, सिडनी हार्बर ब्रिज आणि ऑपेरा हाऊसवर भव्य आतषबाजीचे प्रदर्शन केले जाते, जे लाखो लोक थेट पाहतात.

याशिवाय, अमेरिकेतील न्यू यॉर्कमधील टाइम्स स्क्वेअरमध्येही शानदार आतषबाजी पाहायला मिळते. ब्राझीलमधील रिओ डी जानेरो येथील कोपाकाबाना बीच आणि ऑस्ट्रेलियातील कॅनबेरा येथील लेक बर्ली ग्रिफिन येथेही नवीन वर्षाच्या दिवशी विशेष शो आयोजित केले जातात.

