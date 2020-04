न्यूयॉर्कमध्ये लागली मृतदेहांची रांग; व्हिडिओ व्हायरल...

न्यूयॉर्क (अमेरिका): जगभरात कोरोना व्हायसने धुमाकूळ घातला असताना याचा फटका आता अमेरिकेला मोठ्या प्रमाणात बसू लागला आहे. न्यूयॉर्कमध्ये दिवसेंदिवस मृतांची संख्या वाढू लागली असून, रांग लागली आहे. संबंधित व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.

चीनमधून व्हायरल झालेल्या कोरोनाचा फटका इटली, स्पेननंतर अमेरिकेला बसू लागला आहे. एका दिवसात तब्बल 500 पेक्षा जास्त लोकांचा मृत्यू झाला असून, मृतदेहांची रांग लागली आहे. या मृतदेहांना एकत्रित दफन केले जात आहे. संबंधित व्हिडिओ आणि छायाचित्रे सोशल मीडियावर व्हायरल होऊ लागली आहेत. न्यूयॉर्कमध्ये आतापर्यंत 7 हजारांहून अधिक जणांना मृत्यू झाला आहे. गुरुवारी (ता. 9) कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या 10000 ने वाढली आणि हा आकडा 1 लाख 60 हजारांपर्यंत पोहोचला आहे. अमेरिकेत आतापर्यंत एकूण 16500 लोकांचा मृत्यू झाला असून, 4 लाख 62 कोरोना पॉझिटिव्ह आहेत.

More bodies are being buried in trenches like this in Hart Island off the Bronx as New York's #coronavirus death toll rises.

New York reported its deadliest day on Thursday with 824 deaths in one day. More @business: https://t.co/Nwej6yY6VE #coronavirusoutbreak pic.twitter.com/LNmp33mC2A

— QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) April 10, 2020