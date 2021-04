निर्दोष पक्ष्यांच्या भावनांनी खेळत होता मुलगा; तर त्याला मिळाले हे फळ, व्हिडिओ होतोय व्हायरल

पुणे : जगातील काहीजण क्रूर असलेले दिसून येते. काही लोक माणसांबरोबर वाईट वागतात, ते निरपराध प्राणी आणि पक्षींना सुद्धा सोडत नाहीत. पशु-पक्ष्यांना त्रास देणे ही मानवांचा विलाप बनला आहे. परंतु अशा लोकांना कदाचित हे ठाऊक नसते की प्रत्येक कर्माचे त्वरित परिणाम देखील मिळत असतात. अशीच एक घटना समुद्राच्या किनाऱ्यावर उडणाऱ्या पक्ष्यांना आमिष दाखविणाऱ्यासोबत घडली. जैसी करणी वैसी भरणीचे वर्णन करणारा हा शानदार व्हिडिओ रेक्सचॅपमन नावाच्या ट्विटर युजरने शेअर केला आहे. व्हिडिओमध्ये तुम्ही पाहू शकता की एक मुलगा समुद्राच्या किनाऱ्यावर येत आहे आणि वर बरेच सीगल पक्षी उडत आहेत. त्याच्यासोबत असलेला एक मुलगा एक व्हिडिओ बनवित आहे. मुलगा व्हिडिओ तयार करण्यासाठी त्याच्या तोंडात एक चिप्स ठेवतो जेणेकरून पक्षी आपल्या खाण्याच्या लोभातून बाहेर येईल आणि त्याच्या मूर्खपणाचा व्हिडिओ बनू शकेल. Feeding the seagulls... pic.twitter.com/EsVWjGfxCU — Rex Chapman(@RexChapman) April 5, 2021 मुलाचा असा हेतू आहे की, एक पक्षी त्याच्या तोंडात ठेवलेल्या चिप्स खायला येईल आणि हे दृश्य व्हिडिओमध्ये कैद केले जाईल. म्हणूनच तो तोंडात चिप्स घालतो. परंतु त्याने चिप्स तोंडात घातले आणि वर पाहताच काही पक्षी त्याच्यावर घाण टाकतात. त्याच्या तोंडावर पक्ष्यांची घाण पडते आणि तो लगेच उलट्या करायला सुरवात करतो.



