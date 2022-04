चीनमध्ये ओमिक्रॉनच्या नव्या सब-व्हेरियंटने चिंता वाढवली; रूग्णसंख्येत वाढ

बिजिंग : चीनमध्ये कोरोनाच्या ओमिक्रॉन व्हेरियंटच्या नव्या सब व्हेरिएंटमुळे हाहाकार माजला असून, या विषाणूमुळे येथील कोरोना बाधितांच्या (Corona Cases In China) रूग्णांची संख्या झापाट्याने वाढत आहे. नव्या विषाणूमुळे येथे जवळपास 13,000 हून अधिक नवीन कोविड संसर्ग झालेल्या रूग्णांची नोंद करण्यात आली असून, हे सर्व बाधित रूग्ण ओमिक्रॉन प्रकाराच्या नवीन उपप्रकाराशी संबंधित असल्याचे मत चीनच्या सरकारी मीडियाने व्यक्त केले आहे. (Omicron New Sub Variant Found In China)

नवीन व्हेरिएंटच्या उद्रेक, शांघायपासून जवळ असलेल्या शहरात आडलणाऱ्या कोरोना रूग्णांमधील लक्षणे सौम्य कोरोनाच्या लक्षणांपेक्षा वेगळे आहेत. जे ओमिक्रॉन प्रकारच्या BA.1.1 प्रकारापासून विकसित होते. प्राप्त माहितीनुसार ओमिक्रॉनचा उपप्रकार चीनमधील करोना किंवा GISAI, जिथे जगभरातील शास्त्रज्ञ उत्परिवर्तनांचे निरीक्षण करण्यासाठी त्यांनी सिक्वेसन्स केलेला करोना व्हायरस शेअर करतात त्यांच्याकडे सादर केलेल्या इतर करोना व्हायरसशी जुळत नसल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू

दरम्यान, देशात वाढत्या कोरोना रूग्णसंख्या आटोक्यात आणण्यासाठी प्रशासनाकडून योग्य ती खबरदारी घेतली जात आहे. याशिवाय शांघायमध्ये कोरोना रूग्णसंख्या आटोक्यात आणण्यासाठी कशाप्रकारे उपाययोजना केल्या जात आहेत हे पाहण्यासाठी नुकतीच चीनच्या वरिष्ठ नेत्यांकडून पाहणी करण्यात आली आहे. दरम्यान चीनमध्ये शनिवारी आढळलेल्या एकूण 8 हजार रुग्णांपैकी 7,788 रूग्णांना कोणतेही लक्षणे नसल्याचे सांगितले जात आहे. कोरोना रूग्णांचे त्वरित निदान व्हावे यासाठी, सोमवारपासून येथे मोठ्या प्रमाणात चाचण्या सुरु करण्यात आल्याचेही प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.