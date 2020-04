Coronavirus : सर्वात जास्त प्रादुर्भाव असलेल्या अमेरिकेत उद्योगधंदे चालू होणार; ट्रम्प यांची घोषणा

वॉशिंग्टन : जगभरात अमेरिकेत सर्वात जास्त कोरोनाचा प्रादुर्भाव आहे. अमेरिकेत आतापर्यंत कोरोनाने ४५ हजारांपेक्षा जास्त बळी गेलेले असताना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेचे उद्योग-व्यवसाय पुन्हा सुरू होणार असल्याची मोठी घोषणा केली आहे.

अमेरिकेत कोरोनाने हाहाकार माजवला असून 8 लाख 26 हजार जणांना कोरोनाची लागण झाली. जगात सर्वात शक्तिशाली असलेल्या अमरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला कोरोनाचा जबर फटका बसला आहे. त्यामुळे अमेरिका ही दुहेरी संकटात सापडली आहे. म्हणूनच या दुहेरी संकटातून अमेरिकेला वाचवण्याठी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हा निर्णय घेतला असल्याचे बोलले जात आहे. त्यांच्या ट्विटरवरुन त्यांनी ही घोषणा केली आहे.

States are safely coming back. Our Country is starting to OPEN FOR BUSINESS again. Special care is, and always will be, given to our beloved seniors (except me!). Their lives will be better than ever...WE LOVE YOU ALL!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 22, 2020