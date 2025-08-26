ग्लोबल

Pakistan News: इम्रान खान अटकेनंतर उसळलेल्या दंगलीत पाकिस्तानातील ७५ पीटीआय नेत्यांना तीन ते दहा वर्षांची शिक्षा

Imran Khan: इम्रान खान यांच्या अटकेनंतर उसळलेल्या ९ मे २०२३ च्या दंगलप्रकरणी पाकिस्तानातील ७५ ‘पीटीआय’ नेत्यांना तुरुंगवास. दहशतवादविरोधी न्यायालयाचा निकाल; काहींना ३ तर काहींना १० वर्षांची शिक्षा, ३४ निर्दोष मुक्त.
लाहोर : पाकिस्तान तेहरीके इन्साफ (पीटीआय) पक्षाचे प्रमुख इम्रान खान यांच्या अटकेनंतर पाकिस्तानात नऊ मे २०२३ या दिवशी उसळलेल्या दंगलप्रकरणी येथील दहशतवादविरोधी न्यायालयाने ७५ नेत्यांना तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. हे सर्व जण ‘पीटीआय’चे नेते व समर्थक असून त्यांना तीन ते दहा वर्षांपर्यंतची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.

