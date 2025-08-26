Pakistan News: इम्रान खान अटकेनंतर उसळलेल्या दंगलीत पाकिस्तानातील ७५ पीटीआय नेत्यांना तीन ते दहा वर्षांची शिक्षा

लाहोर : पाकिस्तान तेहरीके इन्साफ (पीटीआय) पक्षाचे प्रमुख इम्रान खान यांच्या अटकेनंतर पाकिस्तानात नऊ मे २०२३ या दिवशी उसळलेल्या दंगलप्रकरणी येथील दहशतवादविरोधी न्यायालयाने ७५ नेत्यांना तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. हे सर्व जण ‘पीटीआय’चे नेते व समर्थक असून त्यांना तीन ते दहा वर्षांपर्यंतची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे..माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना अटक झाल्यानंतर त्यांच्या समर्थकांनी लष्करी कार्यालये, सरकारी कार्यालये आणि पाकिस्तान मुस्लिम लीग पक्षाच्या एका नेत्यावर हल्ला केला होता. यानंतर मोठ्या प्रमाणावर धरपकड होऊन एकूण १०९ जणांविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. त्यांच्यावर खटला चालून त्यापैकी ७५ जणांना आज शिक्षा सुनावण्यात आली. यापैकी ५९ नेते व कार्यकर्त्यांना १० वर्षांच्या, तर १६ जणांना तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाली..३४ जणांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. दोषी ठरलेल्यांमध्ये प्रामुख्याने नॅशनल असेंब्लीमधील माजी विरोधी पक्षनेते उमर अयुब, सिनेटमधील विरोधी पक्षनेते शिबजी फ्राज, माजी खासदार झरताज गुल अहमद, अश्रफ खान सोहना आणि शेख रशीद शफिक यांचा समावेश आहे..Israel Killed Hamas Commanders : इस्रायली सैन्याने घेतला ७ ऑक्टोबरचा बदला; हमास दहशतवादी संघटनेच्या टॉपच्या पाच कमांडर्सचा केला खात्मा!.या सर्व नेत्यांना फैजलाबाद येथील ‘आयएसआय’च्या कार्यालयावर हल्ला केल्याप्रकरणी आधीच दहा वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाली आहे. पक्षाचे अध्यक्ष इम्रान खान यांनी या प्रकरणात काही दिवसांपूर्वीच जामीन मिळाला आहे. मात्र अन्य प्रकरणात दोषी सिद्ध झाल्याने ते सध्या अडियाला तुरुंगात आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.