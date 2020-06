पाकिस्तानी चौकीबाहेर गाढव ओरडतेय जोर-जोरात...

कराची (पाकिस्तान): पाकिस्तानमध्ये एका गाढवाची जोरदार चर्चा सुरू असून, त्याचा फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. पण, या गाढवापेक्षा चर्चा आहे ती पोलिसांची. कारण, पोलिसांनी गाढवाला अटक केली असून, त्याला चौकीबाहेर बांधले आहे.

पाकिस्तानमधील पंजाब प्रांतातील रहीम यार खान भागातील पोलिसांनी जुगार खेळण्याच्या आरोपाखाली चक्क गाढवालाच अटक केली आहे. गाढवाला अटक केल्यानंतर चौकीबाहेर आणून बांधण्यात आले आहे. गाढव जोरजोरात ओरडत असून, नागरिकांचे लक्ष वेधून घेत आहे. त्याचे व्हिडिओ व्हायरल होत असून, पोलिसांची नाचक्की होऊ लागली आहे.

प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, 'रहीम यार खान भागात जुगार खेळला जात होता. पोलिसांनी घटनास्थळी धाड टाकून आठ जणांसह एका गाढवाला अटक केली. शिवाय, एक लाख 20 हजार रुपयांची रोकड जप्त केली. अटक केलेले व्यक्ती गाढवांच्या शर्यतीवर पैसे लावत होते. पोलिसांनी कागदोपत्री आठ जणांसह गाढवालाही आरोपी बनवले आहे.'

Donkey arrested for participating in a gambling racing in Rahim Yar Khan. Eight humans also rounded up, Rs 120,000 recovered. https://t.co/RIULiecduw pic.twitter.com/1FipntTR60

— Naila Inayat नायला इनायत (@nailainayat) June 7, 2020