Nawaz Sharif: पाकिस्तान भीकेला कशामुळे लागला? भारत नाही, तर... नवाज शरीफ सत्यच बोलले

इस्लामाबाद- पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांनी देशाच्या दुरावस्थेबाबत मोठं वक्तव्य केलं आहे. पाकिस्तानच्या सध्याच्या हलाकीच्या स्थितीसाठी भारत किंवा अमेरिका जबाबदार नाही. तर आपणच आपल्या पायावर कुऱ्हाड मारुन घेतली आहे, असं शरीफ म्हणाले. पक्षाच्या बैठकीत ते बोलत होते. (Pakistan former prime minister Nawaz Sharif said neither India nor the US were behind the cash strapped country)

शरीफ म्हणाले की, त्यांना १९९३, १९९९ आणि २०१७ मध्ये तीनवेळा सत्तेतून हटवण्यात आलं. देशाच्या दुरावस्थेसाठी आपण स्वत:च जबाबदार आहोत. आपल्याला भारत, अमेरिका किंवा अफगाणिस्तानकडे देखील बोट दाखवता येणार नाही. पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाजच्या पदाधिकाऱ्यांशी बोलताना त्यांनी हे वक्तव्य केलं.