Lockdown Announced: भारताशेजारील देशात औरंगजेबाने लावला लॉकडाऊन! शाळा-महाविद्यालये बंद, कर्मचाऱ्यांना WFH

पाकिस्तान सरकारने इंधन टंचाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कठोर उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. मध्य पूर्वातील वाढत्या तणावामुळे जागतिक तेल बाजारात किंमती १०० डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेल्या असल्याने शाहबाज शरीफ याच्या नेतृत्वाखालील सरकारला हे पाऊल उचलावे लागले आहे. सोमवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी इंधन बचतीसाठी देशव्यापी निर्बंधांची माहिती दिली..शाळा दोन आठवडे पूर्णपणे बंदसरकारने स्पष्ट केले की, शाळा दोन आठवडे पूर्णपणे बंद ठेवण्यात येतील. उच्च शिक्षण संस्थांतील वर्ग मात्र ऑनलाइन पद्धतीने चालवले जातील. यासाठी १६ मार्च ते ३१ मार्च या कालावधीत विशेष व्यवस्था करण्यात आली आहे. सरकारी कार्यालये आठवड्यात फक्त चार दिवस उघडी राहतील. बँका आणि अत्यावश्यक सेवांना यातून सूट देण्यात आली आहे. तसेच, सरकारी विभागांतील ५० टक्के कर्मचारी घरून काम करतील. इंधन पुरवठा दोन महिन्यांसाठी ५० टक्क्यांनी कमी करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे..महत्त्वाचे निर्णयइंधन बचतीच्या दृष्टीने आणखी काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. सरकारी वाहनांच्या इंधन भत्त्यात ५० टक्के कपात केली जाईल. ६० टक्के सरकारी वाहने पूर्णतः बंद ठेवली जातील. अॅम्ब्युलन्स आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला मात्र यातून वगळण्यात आले आहे. पंतप्रधान, मंत्री, सल्लागार आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या परदेश दौऱ्यांवर बंदी घालण्यात आली आहे..Iran-Israel war: युद्धाचा भडका! इराणच्या विरोधात दोन तगडे देश मैदानात; आता माघार नाही....कायदेमंडळ सदस्यांचे पगार २५ टक्के कमीराष्ट्रहितासाठी अत्यंत आवश्यक असल्याशिवाय कोणत्याही परदेश भेटीला परवानगी दिली जाणार नाही. तसेच, संघीय आणि प्रांतीय मंत्रिमंडळ सदस्य दोन महिने वेतन आणि भत्ते घेणार नाहीत. कायदेमंडळ सदस्यांचे पगार २५ टक्के कमी करण्यात येतील. बीएस-२० श्रेणीतील ३ लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक पगार असलेले अधिकारी दोन दिवसांचा पगार सोडून देतील. आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांना यातून मुक्ती देण्यात आली आहे..सरकारी खर्चात २० टक्के कपातचौथ्या तिमाहीत सरकारी खर्चात २० टक्के कपात करण्यात येईल. वाहने, फर्निचर, एअर कंडिशनर यांसारख्या वस्तूंची खरेदी जून २०२६ पर्यंत स्थगित राहील. अधिकृत जेवण, इफ्तार पार्टी, सेमिनार आणि परिषदा हॉटेलऐवजी सरकारी इमारतींमध्ये आयोजित केल्या जातील. बैठका टेलिकॉन्फरन्सिंगद्वारे घेण्यावर भर दिला जाईल..अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्षहे सर्व निर्णय घेण्यामागे मुख्य कारण आहे अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्ष. यामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणारा तेल पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. पाकिस्तानला आपल्या बहुतेक इंधनाची गरज या मार्गावरून भागवावी लागते. त्यामुळे देशात इंधनाची तीव्र टंचाई निर्माण झाली. याच पार्श्वभूमीवर शनिवारी पेट्रोलच्या किमतीत ५५ पाकिस्तानी रुपये (भारतीय रुपयात सुमारे १८ रुपये) वाढ करण्याची घोषणा करण्यात आली. ही देशाच्या इतिहासातील सर्वात मोठी एकदमची वाढ आहे. या वेळी पेट्रोलियम मंत्री अली परवेझ मलिक, उपपंतप्रधान इशाक दार आणि अर्थमंत्री मुहम्मद औरंगजेब उपस्थित होते..Donald Trump Iran War Statement : युद्ध संपलंय... डोनाल्ड ट्रम्प यांचे मोठे विधान, मात्र इराणने दिले हे प्रत्युत्तर.