Lockdown Announced: भारताशेजारील देशात औरंगजेबाने लावला लॉकडाऊन! शाळा-महाविद्यालये बंद, कर्मचाऱ्यांना WFH

Sandip Kapde
Updated on

पाकिस्तान सरकारने इंधन टंचाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कठोर उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. मध्य पूर्वातील वाढत्या तणावामुळे जागतिक तेल बाजारात किंमती १०० डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेल्या असल्याने शाहबाज शरीफ याच्या नेतृत्वाखालील सरकारला हे पाऊल उचलावे लागले आहे. सोमवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी इंधन बचतीसाठी देशव्यापी निर्बंधांची माहिती दिली.

