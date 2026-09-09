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सौदी अरेबियाच्या संरक्षणासाठी पाकिस्तान 'येमेन'मधील हुथी बंडखोरांवर एअरस्ट्राईक करण्याच्या तयारीत; करार काय सांगतो?

सौदी अरेबियाच्या संरक्षणासाठी पाकिस्तान 'येमेन'मधील हुथी बंडखोरांवर एअरस्ट्राईक करण्याच्या तयारीत; करार काय सांगतो?
संतोष कानडे
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सौदी अरेबियाच्या संरक्षणासाठी पाकिस्तान 'मक्का करारा'चा वापर करून येमेनमधील इराण-समर्थित हुथी बंडखोरांवर हवाई हल्ले करण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मात्र, जर सौदी अरेबियाने येमेनवर थेट लष्करी आक्रमण केले, तर पाकिस्तान त्या आक्रमक मोहिमेपासून स्वतःला दूर ठेवू शकतो.

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