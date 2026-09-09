सौदी अरेबियाच्या संरक्षणासाठी पाकिस्तान 'येमेन'मधील हुथी बंडखोरांवर एअरस्ट्राईक करण्याच्या तयारीत; करार काय सांगतो?

सौदी अरेबियाच्या संरक्षणासाठी पाकिस्तान 'मक्का करारा'चा वापर करून येमेनमधील इराण-समर्थित हुथी बंडखोरांवर हवाई हल्ले करण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मात्र, जर सौदी अरेबियाने येमेनवर थेट लष्करी आक्रमण केले, तर पाकिस्तान त्या आक्रमक मोहिमेपासून स्वतःला दूर ठेवू शकतो..मागील महिन्यात पाकिस्तान, सौदी अरेबिया आणि तुर्की यांच्यात स्वाक्षरी झालेला 'मक्का संयुक्त संरक्षण करार' सक्रिय होण्याच्या मार्गावर आहे. मंगळवारी हुथी बंडखोरांनी सौदी अरेबियातील ऊर्जा प्रकल्पांवर ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ले केले, ज्यामध्ये किमान ७३ जण जखमी झाले..या हल्ल्यानंतर पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी इशारा दिला की, येमेनमधील युद्धाचा प्रभाव जर सौदीच्या भूमीवर पडला, तर या करारातील सामूहिक संरक्षणाची तरतूद तात्काळ लागू केली जाऊ शकते. 'तुर्कीये टुडे'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, सूत्रांच्या हवाल्याने पाकिस्तान लवकरच हुथी बंडखोरांच्या तळांवर हवाई हल्ले करू शकतो आणि या हल्ल्यांनंतर त्याची अधिकृत घोषणा केली जाईल. हुथींना सादाह प्रांतासह इतर भागांतून मागे हटवणे ही पाकिस्तानी सैन्याची प्राथमिकता असेल..कराचीस्थित 'जिओ न्यूज'शी बोलताना संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी स्पष्ट केले की, या करारात कोणतीही संदिग्धता नाही. एका सदस्य देशावरील हल्ला हा सर्व सदस्य देशांवरील हल्ला मानला जाईल. "आम्ही या करारातील सर्व अटी व नियमांचे पालन करण्यास बांधील आहोत आणि गरज पडल्यास आम्ही ते पूर्ण करू. येमेन संघर्षाची झळ जर सौदी अरेबियाला बसली, तर हा करार नक्कीच कार्यान्वित होईल, यात कोणतीही शंका नाही," असे आसिफ यांनी नमूद केले..दरम्यान, पाकिस्तान, तुर्की आणि सौदी अरेबिया यांच्यात ७ ऑगस्ट रोजी मक्का करार झाला होता. याशिवाय पाकिस्तान आणि सौदीमध्ये २०२५ चा धोरणात्मक परस्पर संरक्षण करारही अस्तित्वात आहे. मध्यपूर्वेतील तज्ज्ञ डॉ. उमर करीम यांच्या मते, सौदी अरेबियावर निर्माण झालेला गंभीर धोका पाहता हे दोन्ही करार सक्रिय केले जाऊ शकतात. तसेच सौदीच्या संरक्षणासाठी पाकिस्तानकडे लष्करी क्षमता आणि राजकीय इच्छाशक्ती दोन्ही आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.