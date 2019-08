चिदंबरम यांच्या अटकेवर पाकिस्तानचे खासदार म्हणाले...

इस्लामाबाद : आयएनएक्स मीडिया गैरव्यवहारप्रकरणी माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांना अटक करण्यात आली. त्यानंतर पाकिस्तानचे खासदार रहमान मलिक यांनी चिदंबरम यांच्या अटकेचा निषेध केला. ते म्हणाले, माजी मंत्री पी. चिदंबरम यांनी कलम 370 ला विरोध केला असल्याने त्यांच्यावर अटकेची कारवाई झाली.

पाकिस्तान पीपल्स पक्षाचे (पीपीपी) खासदार मलिक यांनी मोदी सरकारवर गंभीर आरोप केले. यामध्ये ते म्हणाले, की चिदंबरम यांनी कलम 370 ला विरोध केला होता. त्यामुळे त्यांच्यावर अटकेची कारवाई झाली. काश्मीर प्रकरणावरून लक्ष हटविण्यासाठीच मोदी सरकारकडून अशाप्रकारे घडवून आणले जात आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.

PM Modi is Relgious extremist &he can not face facts.He sees every thing through RSS eyes.Ur PM Modi govt mis-stated the facts to twitter Admn & got the official account of my Director PR blocked. PM Modi u keep writing to twitter agst me but will continue to expose you/ RSS https://t.co/1qo0bfh7vQ

— Senator Rehman Malik (@SenRehmanMalik) August 23, 2019