पाकिस्तानचे पंतप्रधान कोरोनाबाधित, दोन दिवसांपूर्वीच घेतली होती चिनी लस

Pakistan PM Imran Khan tests positive : पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान यांचा कोरोनाचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला आहे. काळजी म्हणून पंतप्रधान इम्रान खान स्वत:च्याच घरात विलगीकरणात आहेत. विशेष म्हणजे, गुरुवारी इम्रान खान यांनी सायनोफार्म कोविड-19 या चायनीज लशीचा डोस घेतला होता. त्यानंतर, शनिवारी त्यांना कोरोनाची लागण झाल्याचा रिपोर्ट आला आहे. पाकिस्तानच्या आरोग्य मंत्रालयानं इम्रान खान यांना कोरोनाची लागण झाल्याची माहिती ट्विट करत दिली आहे.

PM Imran Khan has tested positive for Covid-19 and is self isolating at home

६८ वर्षीय इम्रान खान माजी क्रिकेटपटू असून गेल्या काही वर्षांपासून पाकिस्तानच्या राजकारणामध्ये सक्रीय आहेत. गुरुवारी १८ मार्च रोजी इम्रान खान यांनी कोरोना प्रतिबंधक सायनोफार्म या चायनीज लसीचा डोस घेतला होता. त्यानंतर देशातील जनतेला कोरोनाच्या नियमांचं पालन करावं, असं आव्हान केलं होतं.

"Pakistan PM Imran Khan (in file photo) tests positive for COVID-19 and is self isolating at home," tweets Special Assistant to the Prime Minister on National Health Services, Regulations & Coordination. pic.twitter.com/et9Q2nxuCi

— ANI (@ANI) March 20, 2021