Iran-Israel war: 'आता ती वेळ आलीच...', शहबाज-मुनीर यांच्याविरोधात पाकिस्तानमध्ये जनक्षोभ, २६ जणांचा मृत्यू

Pakistan News: अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या संयुक्त कारवाईमध्ये २८ फेब्रुवारीला इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांचा मृत्यू झाला. या घटनेच्या निषेधार्थ संपूर्ण पाकिस्तानात आणि अमेरिकन, इस्रायली दूतावासबाहेर तीव्र निदर्शने करण्यात आली. या आंदोलनाला हिंसक वळणदेखील लागले असून सत्ताधाऱ्यांविरोधात असंतोष उफाळून आला आहे..पाकिस्तानातील या संघर्षात आतापर्यंत २६ जणांचा मृत्यू झाला असून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी शहरांमध्ये लष्कर तैनात करावे लागले आहे. या तणावामुळे पाकिस्तानच्या शहबाज शरीफ आणि जनरल असीम मुनीर यांच्या 'हायब्रीड' सरकारवर जनतेचा दबाव प्रचंड वाढला आहे..अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्थापन केलेल्या 'बोर्ड ऑफ पीस'मधून पाकिस्तानने तातडीने बाहेर पडावे, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. हा बोर्ड गाझा सारख्या विवादास्पद भागात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी बनवण्यात आला असल्याचा दावा केला जात असला, तरी पाकिस्तानी जनतेला यावर विश्वास नाही..पाकिस्तानातील शिया समुदायाने लाहोर आणि कराचीमध्ये सरकारविरोधी आंदोलनाची हाक दिली असून, ठिकठिकाणी 'अमेरिका मुर्दाबाद'च्या घोषणा दिल्या जात आहेत. कराचीतील अमेरिकन दूतावासाकडे जाणारे रस्ते बंद करण्यात आले असून पोलिसांनी अश्रुधुराच्या नळकांड्या आणि गोळीबाराचा वापर केल्याने परिस्थिती अधिकच चिघळली आहे..संयुक्त राष्ट्रातील पाकिस्तानच्या माजी राजदूत मलीहा लोधी यांनी पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांच्यावर कडक शब्दांत टीका केली आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर स्पष्टपणे म्हटले आहे की, पाकिस्तानने आता या तथाकथित 'बोर्ड ऑफ पीस'मधून बाहेर पडण्याची वेळ आली आहे. मुळात त्यांनी यामध्ये सहभागी व्हायला नको होतं. ज्या देशाचे धोरण गाझामध्ये इस्रायलच्या बाजूने आहे आणि ज्यांनी अनेक देशांवर हल्ले केले आहेत, अशा लोकांच्या नेतृत्वाखालील बोर्डाचा सदस्य असणे पाकिस्तानसाठी नामुष्कीचे असल्याचे लोधी यांनी म्हटले आहे..