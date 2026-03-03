ग्लोबल

Iran-Israel war: 'आता ती वेळ आलीच...', शहबाज-मुनीर यांच्याविरोधात पाकिस्तानमध्ये जनक्षोभ, २६ जणांचा मृत्यू

26 Dead in Violent Protests Against US-Israel Strikes on Iran; Call to Exit 'Board of Peace' Grows: पाकिस्तानमध्ये ठिकठिकाणी अमेरिका मुर्दाबादच्या घोषणा दिल्या जात आहेत. कराचीतील अमेरिकन दूतावासाकडे जाणारे रस्ते बंद करण्यात आले आहेत.
Iran-Israel war

Iran-Israel war

संतोष कानडे
Pakistan News: अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या संयुक्त कारवाईमध्ये २८ फेब्रुवारीला इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांचा मृत्यू झाला. या घटनेच्या निषेधार्थ संपूर्ण पाकिस्तानात आणि अमेरिकन, इस्रायली दूतावासबाहेर तीव्र निदर्शने करण्यात आली. या आंदोलनाला हिंसक वळणदेखील लागले असून सत्ताधाऱ्यांविरोधात असंतोष उफाळून आला आहे.

