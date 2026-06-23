Pakistan Water Shortage: पाकच्या हैदराबादमध्ये भीषण पाणीटंचाई; उद्योग क्षेत्र संकटात, उत्पादनावर परिणाम; जनजीवन विस्कळित

हैदराबाद (पाकिस्तान): पाकिस्तानातील सिंध प्रांतातील हैदराबाद शहरात तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झाली असून हजारो नागरिकांना त्याचा फटका बसत आहे. पाणीपुरवठ्याच्या समस्येमुळे शहरातील दैनंदिन जीवन विस्कळीत झाले असून औद्योगिक उत्पादनावरही परिणाम होत आहे, असे वृत्त द एक्स्प्रेस ट्रिब्यूनने दिले आहे. .वृत्तानुसार, फुलेली, प्रीताबाद, लियाकत कॉलनी तसेच लतीफाबादमधील अनेक भागांमध्ये अनेक दिवस पाणीपुरवठा होत नसल्याच्या किंवा अत्यंत कमी वेळासाठी पाणी मिळत असल्याच्या तक्रारी नागरिकांनी केल्या आहेत..Petrol-Diesel-CNG Price: 23 जून रोजी देशभरात पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर जाहीर! तुमच्या शहरात 1 लिटरचा भाव किती?.अनेक कुटुंबांना आणि धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजकांना गरजेपुरते पाणी मिळवण्यासाठी खासगी फिल्ट्रेशन प्रकल्पांकडून पाणी खरेदी करावे लागत आहे. शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या हैदराबाद वॉटर ॲंड सिवेज कॉर्पोरेशनवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. समाज माध्यमांवर आणि जनसंपर्क मोहिमांमध्ये अधिकारी सक्रिय असले तरी प्रत्यक्ष मदत प्रभावित भागांपर्यंत पोहोचत नसल्याची तक्रार नागरिकांनी केली..पाइपलाइन गळती, दुरुस्तीच्या कामातील विलंब आणि प्रशासनाच्या कथित निष्काळजीपणामुळे लोकांमधील असंतोष वाढला आहे. बेकायदा नळजोडणी हिराबाद जेल रोड परिसरातील रहिवाशांनी बेकायदा पाणी जोडण्या दिल्या जात असल्याचा आरोप केला. तसेच रात्रीच्या वेळी वारंवार रस्ते खोदले जात असल्याने नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे..Tawade Hotel Area Action : तावडे हॉटेल परिसरात 23 बांधकामे तोडली; महापालिकेची धडक कारवाई, अतिक्रमित झालेली 2900 चौरस मीटर जागा खुली.दरम्यान, या पाणीटंचाईचा फटका औद्योगिक क्षेत्रालाही बसू लागला आहे. हैदराबाद साइट असोसिएशन ऑफ ट्रेड अँड इंडस्ट्रीचे अध्यक्ष जुबेर घांग्रा यांनी अपुऱ्या पाणीपुरवठ्यामुळे औद्योगिक उत्पादनात अडथळे येत असून हजारो रोजगार धोक्यात आल्याचे सांगितले. वस्त्रोद्योग, अन्नप्रक्रिया, पॅकेजिंग, खाद्यतेल, तांदूळ व रासायनिक उद्योगांना उत्पादन सुरू ठेवण्यासाठी महागड्या खासगी टँकर सेवांवर अवलंबून राहावे लागत आहे, असे ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.