इस्लामाबादः पाकिस्तानच्या अभिनेत्रीने तू माझ्या मुलांचा बाबा होशील का?, असे ट्विटरवर विचारले आहे. नेटिझन्सनी तिला ट्रोल केले असून, ती चर्चेत आली आहे.

पाकिस्तानी अभिनेत्री सेहर शिनवारी हिने न्यूझीलंडचा क्रिकेटपटून जिमी नीशम याला ट्विटरवरून प्रपोज केले आहे. प्रपोज करताना तिने म्हटले आहे की, 'तू माझ्या मुलांचा बाबा होशील का?' यावर नीशमने तिला भन्नाट पद्धतीने उत्तर देतना म्हटले आहे की, 'तू विचारलेल्या प्रश्नाच्या शेवटी इमोजीची गरज नव्हती.' सेहरचे प्रपोज अन् नीशमच्या भन्नाट उत्तराने सोशल मीडियावर चर्चा रंगली आहे.

