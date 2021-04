इम्रान खान यांच्या बलात्कारावरील वक्तव्यावरुन घटस्फोटीत पत्नीने सुनावलं, म्हणाली...

इस्लामाबाद : देशात वाढत्या महागाईमुळे पाकिस्तानच्या नागरिकांच्या इम्रान सरकारविरोधात नाराजीचे सूर आहेत. अशातच आता त्यांचं एक वक्तव्य टीकेस पात्र ठरलं आहे. बलात्कारासाठी समाजातील वाढती अश्लिलता जबाबदार असल्याचं वक्तव्य इम्रान खान यांनी केलं होतं. त्यांच्या या वक्तव्यावर सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर ट्रोलिंग झालं आहे. त्यांच्या या वक्तव्यावर महिला अधिकारांसाठी लढणाऱ्या संघटनांनीही आक्षेप नोंदवला आहे. एवढंच नव्हे तर इम्रान खान यांची पूर्व घटस्फोटीत पत्नी जेमिमा गोल्डस्मिथ यांनीदेखील या प्रकरणावरुन ट्विट केलं आहे.

काय होतं विधान?

अलिकडेच टेलिफोनवरील चर्चेदरम्यान एका प्रश्नाच्या उत्तरात इम्रान खान यांनी म्हटलं की, इतिहास आपल्याला सांगतो की, समाजात जेंव्हा अश्लिलता वाढते तेंव्हा सेक्ससंबंधी गुन्हे वाढतात आणि पारिवारिक ढाचा कोलमडतो. समाजातील वाढत्या अश्लीलतेमुळे बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये वाढ होत आहे. इम्रान खान हे स्वत: ऑक्सफर्ड सारख्या विद्यापिठातून शिकले आहेत. मात्र, बलात्कारांबद्दल बोलताना महिलांनी संपूर्ण कपड्यांमध्ये रहायला पाहिजे म्हणजेच 'पर्दे में रहें' असा सल्लाही दिला आहे, ज्यावरुन आता वाद निर्माण झाला आहे. या वक्तव्यावर इम्रान खान यांच्यावरुन मोठ्या प्रमाणावर मीम्स बनवले गेले आहेत. अनेकांनी त्यांच्या पाश्चिमात्त्य पेहरावातील फोटो शेअर केले आहेत. खान यांच्या या वक्तव्यावर लोकांनी टीकेची झोड उठवली आहे.

लैंगिक हिंसेबाबत इम्रान खान यांचं हे मत समोर आल्यानंतर पाकिस्तानी पत्रकार रीमा उमर यांनी इम्रान खान यांच्यावर निशाणा साधत म्हटलं की, बलात्काराला अश्लिलतेसोबत जोडणारं इम्रान खान यांचं वक्तव्य त्यांचं अज्ञान दाखवून देतं. हे वक्तव्य खतरनाक आणि निंदनीय आहे. पुढे त्यांनी म्हटलं की, बलात्काराबाबत त्यांचं हे विधान दाखवून देतं की त्यांना याबद्दल काहीही समज नाहीये. हे विधान पीडितांना जबाबदार ठरवून अपराध्यांना संरक्षण प्रदान करणारं आहे.

“Say to the believing men that they restrain their eyes and guard their private parts." Quran 24:31

The onus is on men. https://t.co/StkKE3HIPM

— Jemima Goldsmith (@Jemima_Khan) April 7, 2021