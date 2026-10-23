Piyush Goyal : जर्मनीतील भारतीयांनी भारतातील तरुणांच्या कौशल्याला संधी मिळवून देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा; केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांचे आवाहन

बर्लिन - जर्मनीत आपल्या कर्तृत्वाने स्थान निर्माण केलेल्या भारतीय समुदायाने आता भारतातील तरुणांच्या कौशल्याला आणि क्षमतेला संधी मिळवून देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. आपल्या ज्ञानाचा, अनुभवाचा आणि संपर्कांचा उपयोग भारतातील तरुणांना पुढे नेण्यासाठी करा, असे आवाहन केंद्रीय वाणिज्य व उद्योगमंत्री पियुष गोयल यांनी शुक्रवारी येथे केले.जर्मनीतील प्रत्येक भारतीय हा भारताचा अनौपचारिक राजदूत आहे, असे सांगत गोयल यांनी भारतीय समुदायाने दोन्ही देशांमधील संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी बजावलेल्या भूमिकेचे कौतुक केले. .जर्मनीतील भारतीय समुदायासमोर ते बोलत होते. जर्मनीत ३,३२,००० भारतीय वास्तव्यास आहेत आणि ७० हजार नागरीकांना जर्मनीचे नागरिकत्व मिळाले आहे, अशी माहिती जर्मनीतील भारताचे राजदूत अजित गुप्ते यांनी यावेळी दिली. तो संदर्भ घेत गोयल म्हणाले, भारतीय समुदायाचे कर्तृत्व केवळ त्यांच्या वैयक्तिक यशापुरते मर्यादित नसून, त्यातून जगभरात भारताविषयीचा विश्वास निर्माण होत आहे..‘सहा हजार परिचारिकांचे योगदान विसरता येणार नाही’जर्मनीच्या आरोग्यव्यवस्थेत योगदान देण्यासाठी भारतातून आलेल्या सुमारे सहा हजार परिचारिकांचा विशेष उल्लेख गोयल यांनी केला. अनेक भारतीय कुटुंबांनी दशकांपूर्वी आपले घर, कुटुंब आणि परिचित वातावरण मागे सोडून जर्मनीत काम करण्याचा निर्णय घेतला. त्या काळात आजच्यासारखी सहज संपर्काची साधने नव्हती. तरीही त्यांनी जर्मनीत काम करताना निर्माण केलेला विश्वास हा भारत-जर्मनी संबंधांच्या पायाभरणीतील महत्त्वाचा भाग असल्याचे गोयल म्हणाले..'या सहा हजार परिचारिकांचे योगदान कधीही विसरता येणार नाही,' असा भावनिक उल्लेख करत त्यांनी भारतीय समुदायाच्या योगदानाला सलाम केला.जर्मन समाजाचा भाग बनताना स्थानिक भाषा, संस्कृती आणि जीवनपद्धती स्वीकारा; मात्र भारताशी असलेले नाते कायम जपा, असा संदेश त्यांनी दिला.जर्मनीतील भारतीयांनी कुटुंब, समाज आणि व्यवसायात निर्माण केलेली विश्वासार्ह प्रतिमा हीच दोन देशांमधील मैत्रीची मोठी ताकद असल्याचे त्यांनी सांगितले..‘संबंधांचे महत्त्व तेव्हा कळते’युक्रेन युद्धाच्या काळात सुमारे २२ हजार भारतीयांना, त्यात मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांचा समावेश होता, सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यासाठी भारत सरकारने केलेल्या प्रयत्नांचा गोयल यांनी सविस्तर उल्लेख केला.युद्ध सुरू होण्यापूर्वीच भारतीय विद्यार्थ्यांना परतण्याचा सल्ला देण्यात आला होता. मात्र अनेक विद्यार्थी शिक्षण, शुल्क आणि तेथील परिस्थितीमुळे युक्रेनमध्येच राहिले. युद्ध सुरू झाल्यानंतर परिस्थिती गंभीर झाली आणि विद्यार्थ्यांना सुरक्षित बाहेर काढण्यासाठी भारताने विविध देशांशी थेट संपर्क साधत यंत्रणा उभी केली, असे त्यांनी सांगितले.गोयल यांनी सांगितले की, काही भारतीय अधिकारी आणि स्वयंसेवकांनी अत्यंत धोकादायक परिस्थितीत विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याचे प्रयत्न केले. काही तासांसाठी युद्धविराम मिळवून सुरक्षित मार्ग तयार करण्यात आला आणि विद्यार्थ्यांना बसमधून सीमेपर्यंत नेण्यात आले.'या अनुभवातून चांगले संबंध, भागीदारी आणि मैत्री किती महत्त्वाची असते, हे लक्षात येते,' असा संदेश त्यांनी दिला..‘भारतातून जर्मनीकडेच नव्हे, जर्मनीतून भारताकडेही दुवा बना’भारतीय समुदायाने जर्मनीतील आपले ज्ञान, भांडवल, संपर्क आणि अनुभव भारताच्या विकासासाठी वापरण्याचे आवाहन करताना गोयल यांनी गुंतवणूक, निर्यात, सेवा, तंत्रज्ञान आणि व्यावसायिक भागीदारी यांचे उदाहरण दिले.जर्मनीतील भारतीय व्यावसायिक भारतातील कंपन्यांना जर्मन बाजारपेठेत प्रवेश मिळवून देऊ शकतात; जर्मन कंपन्यांना भारतात गुंतवणुकीसाठी जोडू शकतात आणि भारतीय कंपन्यांसाठी जर्मनीत व्यवसायाच्या संधी निर्माण करू शकतात, असे त्यांनी सांगितले.'आपण मिळून भारतासाठी अधिक संधी निर्माण करूया,' हा संदेश देत गोयल यांनी भारतीय समुदायाला २०४७ च्या विकसित भारताच्या विकासप्रवासातील भागीदार होण्याचे आवाहन केले..ठळक मुद्दे* जर्मनीतील भारतीय समुदायाला ‘भारताचे राजदूत’ म्हणून गोयल यांची उपमा.* जर्मनीच्या आरोग्य क्षेत्रात योगदान देणाऱ्या सुमारे सहा हजार भारतीय परिचारिकांच्या योगदानाचा विशेष उल्लेख.* युक्रेन युद्धात सुमारे २२ हजार भारतीयांच्या सुटकेच्या प्रयत्नांची आठवण.* परदेशातील भारतीयांनी भारतातील तरुणांना मार्गदर्शन, कौशल्य आणि तंत्रज्ञानाची संधी द्यावी, असे आवाहन.* महिन्यातील एक-दोन शनिवार गावातील विद्यार्थ्यांसाठी देण्याची कल्पना.* कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सायबर सुरक्षा, पर्यटन आदी क्षेत्रांत ग्रामीण तरुणांना प्रशिक्षण देण्यावर भर.* जर्मनीतील भारतीयांनी गुंतवणूक, निर्यात, तंत्रज्ञान आणि व्यावसायिक संपर्कांसाठी भारत-जर्मनी दुवा बनावे, असे आवाहन.* २०४७च्या विकसित भारताच्या उद्दिष्टात प्रवासी भारतीयांची भूमिका महत्त्वाची असल्याचा संदेश..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.