रनवेवरून विमान घसरले अन् झाले तीन तुकडे

इस्तंबूल : तुर्कस्तानची राजधानी इस्तंबुलमध्ये रनवेवर लँडींगवेळी विमान घसरल्याने झालेल्या अपघातात 52 प्रवाशी जखमी झाले असून, काही जण गंभीर आहेत. विशेष म्हणजे विमान रनवेवरून घसरल्यानंतर त्याचे तीन तुकडे झाले आहेत.

A Pegasus Airlines plane flying into Istanbul’s Sabiha Gokcen airport skidded off the end of the wet runway and broke into three pieces after landing on Wednesday, injuring 120 people, Istanbul’s Governor Ali Yerlikaya said: Reuters

— ANI (@ANI) February 5, 2020