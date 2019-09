HowdyModi : अमेरिकन सिनेटरच्या पत्नीची मोदींनी का मागितली माफी

ह्यूस्टन : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या ह्यूस्टन दौऱ्यातील 'हाऊडी मोदी' कार्यक्रमात अमेरिकन सिनेटर जॉन कॉर्निन यांच्या पत्नीची माफी मागितली. कारण, त्यांच्या पत्नीचा रविवारी वाढदिवस होता आणि ते मोदींबरोबर होते.

Here is what happened when PM @narendramodi met Senator @JohnCornyn. pic.twitter.com/O9S1j0l7f1

— PMO India (@PMOIndia) September 23, 2019