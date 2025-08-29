ग्लोबल

Narendra Modi: ''भारत-चीनने एकत्र येणं गरजेचं'', जपानमधून मोदींचा ट्रम्प यांना थेट मेसेज

PM Modi's big message to Trump from Japan: 'India and China must work together': पंतप्रधान मोदी पुढे म्हणाले की, २०३० पर्यंत शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी त्यांना प्राधान्य द्यावे लागेल.
टोकियो: जागतिक आर्थिक व्यवस्थेत स्थिरता आणण्यासाठी भारत आणि चीनने एकत्र काम करणे महत्त्वाचे आहे, हे शब्द आहेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे. जपानमधील ‘द योमिउरी शिंबुन’ या वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत ते बोलत होते. मोदी म्हणाले की, भारत दोन्ही देशांमधील संबंध धोरणात्मक आणि दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून पुढे नेण्यास तयार आहे.

