जी-07 परिषदेत ट्रम्प यांचा पाकिस्तानला मोठा झटका

पॅरिस : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जी-07 परिषदेत पाकिस्तानला मोठा झटका दिला असून भारत-पाक एकत्र येऊन चर्चा करू शकतात असे मत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्यक्त केले आहे. तर भारत- पाक प्रश्नात मध्यस्थी करण्यास त्यांनी स्पष्ट नकार दिला असल्याचे यातून स्पष्ट दिसून येते.



जी-07 परिषदेत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासोबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची चर्चा झाली. त्यावेळी काश्मीरमुद्दा हा भारत-पाक यांचा द्विपक्षीय मुद्दा आहे. मध्यस्थीची इच्छा व्यक्त करणाऱ्या ट्रंप यांना मोदींनी सांगितले.



Prime Minister Narendra Modi during bilateral meeting with US President Donald Trump at #G7Summit: All issues between India & Pakistan are bilateral in nature, that is why we don't bother any other country regarding them. pic.twitter.com/J7oAHyb1Cb

