Iran-Israel War: ''पंतप्रधान मोदींच्या एका फोनमुळे युद्ध थांबू शकतं'', UAE राजदूत हुसैन मिर्झा यांनी व्यक्ती केली अपेक्षा

PM Modi’s One Phone Call Can Stop the War: इराणचा शेजारी असूनही युएईचा या संघर्षात सहभागी होण्याचा कोणताही विचार नाही. युएईचे दोन्ही पक्षांशी चांगले संबंध आहेत, असं मिर्झा म्हणाले.
संतोष कानडे
Updated on

PM Modi on iran-israel war: भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या एका फोन कॉलमुळे युद्धाचा तणाव शांत होऊ शकतो, असं विधान केलंय संयुक्त अरब अमिरातीचे भारतातील राजदूत हुसैन हसन मिर्झा यांनी. इराण आणि इस्रायल युद्धाची झळ यूएईलाही सोसावी लागत आहे. शिवाय इराणने यूएईमधील अनेक ठिकाणांनाही क्षेपणास्त्र डागून लक्ष्य केलं होतं.

