Iran-Israel War: ''पंतप्रधान मोदींच्या एका फोनमुळे युद्ध थांबू शकतं'', UAE राजदूत हुसैन मिर्झा यांनी व्यक्ती केली अपेक्षा

PM Modi on iran-israel war: भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या एका फोन कॉलमुळे युद्धाचा तणाव शांत होऊ शकतो, असं विधान केलंय संयुक्त अरब अमिरातीचे भारतातील राजदूत हुसैन हसन मिर्झा यांनी. इराण आणि इस्रायल युद्धाची झळ यूएईलाही सोसावी लागत आहे. शिवाय इराणने यूएईमधील अनेक ठिकाणांनाही क्षेपणास्त्र डागून लक्ष्य केलं होतं..राजदूत मिर्झा म्हणाले की, इराणचा शेजारी असूनही युएईचा या संघर्षात सामील होण्याचा कोणताही विचार नाही. युएईचे दोन्ही पक्षांशी चांगले संबंध आहेत आणि 'अब्राहम करारा'मुळे इस्रायलशीही आमची भागीदारी आहे.मिर्झा पुढे म्हणाले, युएई सरकारने आधीच आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे की, त्यांच्या भूमीचा वापर कोणत्याही देशाविरुद्ध शत्रुत्वाच्या कारवायांसाठी केला जाणार नाही..''युएईवर होणारे हल्ले चिंता निर्माण करणारे असले तरी मागील काही दिवसांत तिथल्या संरक्षण यंत्रणांनी हे धोके यशस्वीपणे परतवून लावले आहेत. देशावर होणारा कोणताही हल्ला हा स्वसंरक्षणाचा अधिकार मानला जाईल.'' असेही मिर्झा यांनी ठणकावून सांगितलं.मिर्झा यांनी चिंता व्यक्त केली की, जर हे युद्ध असेच सुरू राहिले, तर येत्या काही महिन्यांत तेलाच्या दरांमध्ये प्रचंड वाढ होऊ शकते. सुरक्षिततेच्या कारणास्तव विमानतळ बंद ठेवणे आणि निर्बंध लावणे यांसारखे उपाय योजावे लागत आहेत..मोदींकडून व्यक्त केली अपेक्षापंतप्रधान मोदींच्या जागतिक प्रभावाचा उल्लेख हुसैन मिर्झा यांनी केला. ते म्हणाले, मला पूर्ण विश्वास आहे की, पंतप्रधान मोदींनी इराण आणि इस्रायलच्या नेत्यांशी संवाद साधल्यास परिस्थिती शांत होण्यास मदत होईल. युएईमध्ये राहणाऱ्या लाखो भारतीयांना त्यांनी आश्वस्त केले की, देश सुरक्षित आहे आणि कोणतीही काळजी करण्याचं कारण नाही. मिर्झांनी परिस्थिती निवळण्यासाठी पंतप्रधान मोदींकडे हस्तक्षेपाची विनंती केलीय..