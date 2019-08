एके दिवशी भुतानमधील वैज्ञानिक सॅटेलाईट बनवतील : मोदी

थिंपू : भुतानमधील युवा वैज्ञानिक लवकरच भारत दौऱ्यावर येणार आहेत. मला विश्वास आहे, की एके दिवशी भुतानमधील वैज्ञानिकही सॅटेलाईट बनवतील, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे. Addressing students at the Royal University of Bhutan. Watch. https://t.co/eGoTRXS1bI — Narendra Modi (@narendramodi) August 18, 2019 मोदी दोन दिवसांच्या भूतान दौऱ्यावर आहेत. आज दौऱ्याच्या दुसऱ्या दिवशी त्यांनी थिंपूतील रॉयल युनिव्हर्सिटीतील विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. यावेळी भुतानचे पंतप्रधान उपस्थित होते. भारत आणि भुतान दरम्यान 9 विशेष करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आली. मोदी म्हणाले, की यावेळी उपस्थित असलेल्यांपैकी लवकरच कोणीतरी वैज्ञानिक, इंजिनियर असेल. आज भारत विविध क्षेत्रात ऐतिहासिक कामगिरी करत आहे. गेल्या पाच वर्षांत भारताच्या विकासाची गती वाढली आहे. भारत आणि भुतानची संस्कृती सारखीच आहे. या दोन्ही देशांतील नागरिकांमध्ये एक नाते आहे. भारत गरिबीच्या उच्चाटनासाठी वेगाने काम करत आहे. युवक आणि आध्यात्म ही आमची ताकद आहे.

