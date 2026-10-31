Poland Crisis: पोलंडमध्ये सत्तापालटाच्या हालचाली? अध्यक्षांवर दौरा अर्धवट टाकून विमान माघारी वळविण्याची वेळ का आली?

Warsaw: पोलंडमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या अध्यक्षांच्या निलंबनावरून राजकीय संघर्ष तीव्र झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रमुखांना महिनाभरासाठी निलंबित करण्यात आल्यानंतर राजधानी वॉर्सामध्ये निदर्शने सुरू झाली आहेत. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन अध्यक्ष कॅरोल नॅवरोकी यांनी आपला सेनेगलचा दौरा अर्धवट सोडून वाटेतूनच विमान माघारी वळवले. न्यायालयाच्या परिसरात पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Narendra Modi Post: ''बॅलेट पेपरवर निवडणुका झाल्या, मग काँग्रेसने किती जागा जिंकल्या?'', पंतप्रधान मोदींची पोस्ट, विरोधकांना चिमटा.३० ऑक्टोबर रोजी पोलंडच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रमुखांच्या निलंबनाची माहिती अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यानंतर काही वेळातच संकेतस्थळ बंद पडले. न्यायालयातील एका ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी हा निर्णय घेतल्याचे वृत्त आहे. काही आंदोलकांनी सर्वोच्च न्यायालय परिसरात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला आणि पोलिसांच्या दिशेने वस्तू फेकल्या. पोलिसांनी तिघांना ताब्यात घेतल्याचे असोसिएटेड प्रेसने म्हटले आहे..Trump Controversy: ‘ड्रेस फाटला, रक्तस्राव झाला’; ट्रम्प यांच्यावर बलात्काराचा आरोप, माजी 'मिस स्वित्झर्लंड'च्या दाव्याने खळबळ.काय आहे वादाची पार्श्वभूमी?पोलंडमध्ये न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यावरून अनेक वर्षांपासून संघर्ष सुरू आहे. २०१५ ते २०२३ या काळात सत्तेत असलेल्या लॉ अँड जस्टिस पक्षाने न्यायसंस्थांमधील नियुक्त्यांमध्ये केलेल्या बदलांवर युरोपीय संघाने आक्षेप घेतला होता. न्यायसंस्थांवर राजकीय प्रभाव वाढल्याचा आरोपही करण्यात आला..२०२३ मध्ये पंतप्रधान डोनाल्ड टस्क यांच्या युरोपसमर्थक आघाडीचे सरकार सत्तेत आले. न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य पुनर्स्थापित करण्याचे आश्वासन देत सरकारने न्यायालयीन सुधारणांचा प्रयत्न सुरू केला. मात्र, अध्यक्ष नॅवरोकी आणि विरोधी पक्षाने या प्रयत्नांना विरोध केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रमुखांनी संसदेने निवडलेल्या नव्या न्यायाधीशांना पदभार स्वीकारण्यापासून रोखल्याचा आरोप टस्क यांनी केला आहे..सरकार - विरोधक आमनेसामनेटस्क यांनी कायद्याचे राज्य पुनर्स्थापित करणे ही सरकारची जबाबदारी असल्याचे म्हटले आहे. दुसरीकडे, विरोधकांनी न्यायालयाच्या प्रमुखांच्या निलंबनाला घटनात्मक व्यवस्थेवरील हल्ला संबोधले आहे. या संघर्षामुळे पोलंडमधील न्यायसंस्थांचे स्वातंत्र्य आणि सरकारचे अधिकार हा वाद आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.